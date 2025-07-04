Пошлина на экспорт пшеницы из России с 9 июля будет нулевой

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Ставка пошлины на экспорт пшеницы из России с 9 июля будет нулевой, впервые с момента ее введения - с июня 2021 года. Такой расчет представил Минсельхоз.

Со 2 июля размер пошлины - 56,3 рубля за тонну.

Пошлина на ячмень сохранится на нулевом уровне, на кукурузу - повысится до 961,7 рубля с 931,6 рубля неделей ранее.

Ставки были рассчитаны исходя из индикативных цен: $228,7 за тонну на пшеницу ($230,7 за предыдущий период), $195, 1 - на ячмень ($195,8), $232,6 - на кукурузу ($232,3).

Новые ставки будут действовать по 15 июля.

Россия со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на базе индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на "Московской бирже". Сначала ставки пошлин исчислялись в долларах. С июля 2022 года они определяются в рублях. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценами.

Сначала базовая цена для расчета пошлин составляла 15 тысяч рублей за тонну пшеницы и 13 875 рублей за тонну ячменя и кукурузы. С июня 2023 года она была повышена до 17 тысяч и 15 875 рублей за тонну соответственно. С 28 июня 2024 года базовая цена на пшеницу составляет 18 тысяч рублей, на ячмень и кукурузу - 16 875 рублей за тонну.

По данным источников на зерновом рынке, базовая цена для расчета пошлин на ячмень и кукурузу может повыситься на 1 тыс. рублей, на пшеницу - не изменится. Минсельхоз эту информация не комментировал.