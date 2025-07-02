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"Транснефть" второй раз в этом году сменила гендиректора Томского завода электроприводов

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - АО "Томский завод электроприводов" (ТОМЗЭЛ, "дочка" АО "Транснефть - Западная Сибирь") с 1 июля возглавил Денис Петров, сообщает пресс-служба материнской компании.

Петров сменил на посту директора "ТОМЗЭЛа" Антона Веденяпина, который был назначен на должность руководителя завода в феврале этого года.

Отмечается, что в системе "Транснефти" Петров работает около 24 лет. Начинал работу в Красноярском РНУ ОАО "Транссибнефть" (ныне АО "Транснефть - Западная Сибирь"). С 2017 года являлся главным механиком - начальником отдела главного механика ООО "Транснефть - Дальний Восток".

Изменения в ЕГРЮЛ о смене директора пока не внесены.

АО "ТОМЗЭЛ" образовано в 1998 году для производства электроприводов. В состав завода входят пять производственных корпусов. Продукция предприятия поставляется дочерним структурам "Транснефти", а также крупным предприятиям РФ и стран ближнего зарубежья.

Томский завод электроприводов ТОМЗЭЛ Транснефть АО "Транснефть - Западная Сибирь
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