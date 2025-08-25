Поиск

Segezha направит привлеченные от размещения облигаций средства на рефинансирование долга

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Основной целью размещения последних выпусков облигаций Segezha Group в рублях и юанях является рефинансирование текущей задолженности, сообщил новый член правления - вице-президент по финансам и инвестициям холдинга Дмитрий Муз.

"В августе мы провели два размещения облигаций: рублевый и в юанях. Основная цель - рефинансирование текущих обязательств, в том числе оферты по облигациям. Это позволило нам снизить давление на краткосрочную ликвидность и сделать структуру долга более сбалансированной", - сказал он в эфире РБК.

Муз добавил, что выпуск в юанях также является элементом валютной стратегии группы: "Значительная часть экспортной выручки компании поступает именно в юанях, и таким образом мы хеджируем валютные риски".

Он отметил, что спрос на долговые бумаги оказался выше ожиданий холдинга, что позволило "улучшить условия размещения: по рублевому выпуску ставка купона была снижена на 2,5 процентного пункта, по выпуску в юанях также удалось добиться более выгодных условий по сравнению с первоначальными ориентирами".

Как напомнил Муз, в июне компания завершила допэмиссию акций, направив привлеченные 113 млрд рублей на сокращение долга в три раза. "Финансовый долг к настоящему моменту снизился до 58 млрд рублей. Это позволит сократить процентные платежи, улучшить денежный поток и сосредоточиться на развитии бизнеса", - заявил CFO компании.

В конце прошлой недели Segezha зафиксировала объем размещения облигаций серии 003P-07R со сроком обращения 1,5 года в размере 650 млн юаней при первоначальном предложении не менее 100 млн юаней, сообщал "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Финальный ориентир ставки ежемесячных купонов установлен в размере 13% годовых, ему соответствует доходность к погашению в размере 13,8% годовых. Номинал бумаг - 100 юаней. При открытии книги заявок ориентир ставки купона составлял не выше 14,5% годовых, в ходе маркетинга он дважды снижался.

8 августа "Сегежа" завершила размещение облигаций со сроком обращения 2,5 года объемом 7 млрд рублей по ставке ежемесячных купонов 23,5% годовых.

В настоящее время в обращении находятся 11 выпусков биржевых облигаций компании на 89,7 млрд рублей и выпуск биржевых бондов на 500 млн юаней.

Segezha Group - вертикально интегрированный международный лесопромышленный холдинг, объединяющий лесозаготовительные и лесоперерабатывающие активы АФК "Система".

OIBDA холдинга по итогам I квартала 2025 года по МСФО составила 2,1 млрд рублей, что на 16% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Чистый долг холдинга на 31 декабря 2024 года достиг 147,9 млрд рублей против 143,5 млрд рублей кварталом ранее. Отношение чистого долга к OIBDA LTM, таким образом, сложилось на уровне 14,8х против 13х кварталом ранее. По итогам I квартала 2025 года компания размер чистого долга не публиковала, отчетность за первое полугодие ожидается в конце текущей недели.

