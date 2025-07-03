Поиск

Инвестиции в недвижимость от продажи активов "иностранцев" сократились почти втрое

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Инвестиции в российскую недвижимость от продажи иностранных активов в первом полугодии втрое меньше по сравнению с первой половиной прошлого года, заявил на пресс-конференции партнер NF Group Станислав Бибик.

"Тренды последних трех лет, как все знают, - уход "иностранцев", санкции, дисконты. (...) По объем сделок, связанных с уходом "иностранцев", (заметно сокращение - ИФ) в три раза. Если в первом полугодии (2024 года - ИФ) мы наблюдали 61 млрд рублей (...), то сейчас за эти первые полгода мы видим, что это 20 млрд рублей (...)", - сказал Бибик на пресс-конференции, посвященной итогам первого полугодия.

Всего с начала года в российскую недвижимость инвестировали 349 млрд рублей.

По сегментам лидирует офисная недвижимость. За первую половину 2025 года в нее вложили около 136 млрд рублей, что на 16% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. В площадки под девелопмент инвестировали около 102,9 млрд рублей, это на 24% больше, чем за январь-июнь прошлого года. На третьем месте - склады. Однако снижение объема инвестиций в этот сегмент достигло 38%.

Около 47,6 млрд рублей инвестировали в торговую недвижимость, что на 8% меньше, чем в первой половине 2024 года. Последнее место занимает гостиничная недвижимость. В нее инвестировали 6,9 млрд рублей, что на 24% больше, чем за шесть месяцев 2024 года.

По итогам года ожидается, что в недвижимость России инвестируют 700-800 млрд рублей. Ранее в компании прогнозировали вложения в размере 600 млрд рублей, однако последние позитивные сигналы от рынка и ЦБ позволили скорректировать прогноз, уточнил Бибик.

NF Group Станислав Бибик
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Инфляция в России

ЦБ отметил важность повышения тарифов ЖКХ на инфляционные ожидания

ЦБ в кейсе ЮГК проследит за соблюдением прав миноритариев

Новак отметил, что экспорт из РФ в дружественные страны превышает 85%

Новак отметил, что экспорт из РФ в дружественные страны превышает 85%

Нерезиденты не смогут использовать ID-карты вместо паспортов для открытия банковских счетов

Нерезиденты не смогут использовать ID-карты вместо паспортов для открытия банковских счетов

В России в июне продажи легковых автомобилей и LCV упали на 27,5% г/г

В России в июне продажи легковых автомобилей и LCV упали на 27,5% г/г

Индекс PMI сферы услуг России в июне упал до 49,2 пункта с 52,2 пункта в мае

Индекс PMI сферы услуг России в июне упал до 49,2 пункта с 52,2 пункта в мае

Нефть Brent подешевела до $68,56 за баррель после роста накануне

Набиуллина назвала рост "экономики впечатлений" долгосрочным трендом

Глава РСХБ не исключил внедрение цифрового рубля в массовый оборот раньше осени 2026 года

Глава РСХБ не исключил внедрение цифрового рубля в массовый оборот раньше осени 2026 года

Сальдированный убыток угольных компаний в январе-апреле составил 128,6 млрд рублей

Хроники событий
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана412 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6650 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России85 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2296 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе431 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ58 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости392 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области11 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });