Инвестиции в недвижимость от продажи активов "иностранцев" сократились почти втрое

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Инвестиции в российскую недвижимость от продажи иностранных активов в первом полугодии втрое меньше по сравнению с первой половиной прошлого года, заявил на пресс-конференции партнер NF Group Станислав Бибик.

"Тренды последних трех лет, как все знают, - уход "иностранцев", санкции, дисконты. (...) По объем сделок, связанных с уходом "иностранцев", (заметно сокращение - ИФ) в три раза. Если в первом полугодии (2024 года - ИФ) мы наблюдали 61 млрд рублей (...), то сейчас за эти первые полгода мы видим, что это 20 млрд рублей (...)", - сказал Бибик на пресс-конференции, посвященной итогам первого полугодия.

Всего с начала года в российскую недвижимость инвестировали 349 млрд рублей.

По сегментам лидирует офисная недвижимость. За первую половину 2025 года в нее вложили около 136 млрд рублей, что на 16% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. В площадки под девелопмент инвестировали около 102,9 млрд рублей, это на 24% больше, чем за январь-июнь прошлого года. На третьем месте - склады. Однако снижение объема инвестиций в этот сегмент достигло 38%.

Около 47,6 млрд рублей инвестировали в торговую недвижимость, что на 8% меньше, чем в первой половине 2024 года. Последнее место занимает гостиничная недвижимость. В нее инвестировали 6,9 млрд рублей, что на 24% больше, чем за шесть месяцев 2024 года.

По итогам года ожидается, что в недвижимость России инвестируют 700-800 млрд рублей. Ранее в компании прогнозировали вложения в размере 600 млрд рублей, однако последние позитивные сигналы от рынка и ЦБ позволили скорректировать прогноз, уточнил Бибик.