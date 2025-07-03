Инвестбанк "Синара" временно прекращает анализ акций ЮГК

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Инвестиционный банк "Синара" отзывает оценку и рекомендацию для акций "Южуралзолота" (ЮГК) после новостей об обысках в офисах компании и иске Генпрокуратуры с требованием обратить в доход государства ряд активов, связанных с основным владельцем золотодобытчика Константином Струковым.

"Возобновить анализ мы намерены после прояснения потенциальных последствий этих событий с точки зрения фундаментальной оценки и акционерной стоимости ЮГК", - говорится в комментарии аналитиков инвестбанка.

Ранее свои оценки для акций ЮГК в связи с возникшими неопределенностями уже отозвали БКС и ПСБ.

Акции ЮГК упали в цене в четверг утром на 17% (до 0,476 рубля за штуку) на новостях об иске Генпрокуратуры РФ; днем ранее на новостях об обысках в челябинских офисах компании в рамках уголовных дел по экологическим нарушениям стоимость ценных бумаг ЮГК снизилась на 14,7% (до 0,5744 рубля за штуку) .