Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 1,1%

Лидируют в откате "АЛРОСА" и "НОВАТЭК"

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в пятницу демонстрирует умеренно негативную динамику, отыгрывая как сохраняющиеся опасения относительного быстрого урегулирования конфликта вокруг Украины, так и продолжающееся снижение мировых цен на нефть.

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 2791,91 пункта (-1,11%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже демонстрируют негативную динамику в пределах 2,5%.

Подешевели акции "АЛРОСА" (-2,5%), "НОВАТЭКа" (-2,3%), ВТБ (-2,2%), "МТС" (-1,5%), "ММК" (-1,4%), "Группы компаний ПИК" (-1,4%), АФК "Система" (-1,3%), МКПАО "ВК" (-1,3%), "Аэрофлота" (-1,2%), "Газпрома" (-1,2%), "НЛМК" (-1,2%), "Норникеля" (-1,2%), "Интер РАО" (-1,2%), "Т-Технологий" (-1,2%), "Северстали" (-1,1%), Сбербанка (-1%), "Сургутнефтегаза" (-1%), "Магнита" (-1%), "Татнефти" (-0,9%), "Московской биржи" (-0,8%), "Полюса" (-0,8%), "Русала" (-0,6%), "Роснефти" (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (-0,4%), "Газпром нефти" (-0,3%), "ФосАгро" (-0,1%), "префы" Сбербанка (-0,8%) и "Сургутнефтегаза" (-0,8%).

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в четверг провели очередной телефонный разговор, обсудили урегулирование на Украине, ситуацию вокруг Ирана, в Сирии и в целом на Ближнем Востоке, российско-американские отношения. "Разговор президентов, как всегда между этими двумя лидерами, прошел на одной волне, был откровенным, деловым и конкретным", - сообщил журналистам помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

В рамках обсуждения украинской проблематики Трамп, по словам Ушакова, "вновь ставил вопрос о скорейшем прекращении военных действий". В свою очередь Путин в разговоре с Трампом отметил готовность РФ продолжить переговорный процесс с Украиной. В то же время он подчеркнул, что Россия не отступится от своих целей по устранению первопричин украинского кризиса, рассказал Ушаков.

"Владимир Путин со своей стороны отметил, что мы продолжаем искать политическое, переговорное решение конфликта. Он проинформировал о ходе реализации договоренностей гуманитарного характера, которые были достигнуты на втором раунде прямых российско-украинских контактов в Стамбуле", - сообщил помощник президента РФ. "Наш президент сказал, что Россия будет добиваться поставленных целей, то есть устранения всем известных первопричин, приведших к нынешнему положению, нынешней острой конфронтации. От этих целей Россия не отступится", - отметил Ушаков.

Тема прекращения поставок оружия США Украине в ходе разговора не затрагивалась. "Эта тема достаточно широко обсуждается в СМИ в последние дни, часы, но в ходе состоявшегося разговора эта тема не затрагивалась", - сказал помощник президента РФ, отвечая на вопрос, проинформировал ли американский президент своего российского коллегу о принятом США решении приостановить поставки оружия Украине.

В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что не достиг прогресса в украинском урегулировании во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным. "Нет, прогресса я с ним сегодня не добился", - сказал Трамп американским журналистам. "Мы поговорили о войне на Украине, и я ею недоволен", - заявил он.

Президент США также заявил, что его страна продолжает оказывать помощь Украине оружием, несмотря на приостановку поставок некоторых видов вооружений. "Мы даем им оружие (...), и мы работаем с ними, пытаемся им помочь", - приводят его слова американские СМИ. При этом Трамп отметил, что такую помощь не всегда возможно оказать, причем, по его мнению, виноват в этом его предшественник на президентском посту Джо Байден. "Байден дал им столько оружия, что опустошил наши собственные запасы. Мы должны убедиться, что у нас у самих есть достаточно оружия", - сказал президент США.

Мировые цены на нефть демонстрируют в пятницу утром умеренно негативную динамику. Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 07:01 мск снизилась на 0,41%, до $68,52 за баррель, фьючерсы на нефть WTI на август на Нью-Йоркской товарной бирже опустились к этому времени на 0,27%, до $66,82 за баррель.

Встреча министров восьми стран ОПЕК+, ранее объявивших о добровольных сокращениях нефтедобычи, перенесена на субботу, 5 июля, сообщил "Интерфаксу" источник в одной из делегаций. Изначально она была назначена на воскресенье, 6 июля. Основным вопросом переговоров станет план добычи нефти на август. Как ранее писали иностранные СМИ, один из вариантов - очередное наращивание квот на 411 тыс. баррелей в сутки. Источники "Интерфакса" отмечали, что такой шаг действительно рассматривается, но окончательное решение будет зависеть от рыночной конъюнктуры.

Вице-премьер РФ Александр Новак на прошлой неделе сказал, что страны альянса будут принимать решение непосредственно в ходе консультаций. "Традиционно будем смотреть во время встречи", - сказал он.

Восемь стран ОПЕК+ (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Алжир, Кувейт, Казахстан и Оман), ранее ограничившие добычу нефти на 2,2 млн б/с, с апреля начали разворачивать ограничения и три месяца подряд - в мае, июне и июле - решили увеличить добычу ускоренно, на 411 тыс. б/с вместо ранее планировавшихся 130-140 тыс. б/с. Ранее иностранные СМИ писали со ссылкой на источники, что Саудовская Аравия хотела бы сохранить такой же темп и в августе.

Американские фондовые индексы выросли по итогам укороченной предпраздничной сессии в четверг, инвесторы оценивали статданные и новости компаний. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе снизилось на 4 тыс. - до минимальных за шесть недель 233 тыс. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее показатель составил 237 тыс., а не 236 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали подъема показателя до 240 тыс. с ранее объявленного уровня.

Количество рабочих мест в экономике США в июне увеличилось на 147 тыс. Консенсус-прогноз предполагал рост на 110 тыс. Согласно пересмотренным данным, в мае показатель вырос на 144 тыс., а не на 139 тыс., как сообщалось ранее. Безработица в стране в прошлом месяце снизилась до 4,1% с майских 4,2%. Эксперты в среднем ожидали ее подъема до 4,3%.

Статистика по рынку труда заставила инвесторов серьезно пересмотреть ожидания в отношении процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС). Оценка вероятности снижения ставок на июльском заседании регулятора после публикации статданных снизилась до 4,7% против 23,8% днем ранее, по данным CME FedWatch.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэль Бостик заявил о необходимости сохранять терпение в условиях неопределенности относительно экономической политики США. Выжидательный подход, по его словам, поможет ФРС избежать ситуации, в которой ей пришлось бы разворачивать назад курс денежно-кредитной политики. "Я полагаю, что период, характеризующийся столь масштабной неопределенностью, - не время для существенного изменения ДКП, - сказал Бостик на мероприятии во Франкфурте в четверг. - Это особенно актуально в условиях сохраняющейся устойчивости экономики, которая дает нам возможность проявить терпение".

Торги на американских фондовых биржах 4 июля проводиться не будут в связи с праздничным днем (День независимости).

На фондовых площадках стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в пятницу наблюдается преимущественно негативная динамика. Так, индексы Японии, Австралии, Гонконга и Южной Кореи снижаются на 0,1-1,5%, и лишь фондовый индикатор Китая подрастает на 0,4%.