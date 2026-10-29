Поиск

Глава ЕЦБ ждет инфляцию в еврозоне в ближайшие кварталы значительно выше целевых 2%

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Высокие цены на энергоносители удерживают инфляцию в еврозоне на уровнях, значительно превышающих целевые 2%, заявила на пресс-конференции глава ЕЦБ Кристин Лагард.

По ее словам, инфляция будет существенно превышать таргетируемый уровень в ближайшие кварталы.

Инфляция в еврозоне в сентябре ускорилась до 3,8% год к году, обновив максимум с сентября 2023 года. В том числе энергоносители подскочили в цене на 18,9% после роста на 14,3% месяцем ранее.

ЕЦБ сохранил на прежнем уровне все три основные процентные ставки по итогам октябрьского заседания. Ставка по депозитам оставлена на уровне 2,5% годовых, ставка основных операций рефинансирования (main refinancing operations, MRO) - 2,65%, ставка по маржинальным кредитам - 2,9%. Решение совпало с ожиданиями аналитиков и участников рынка.

Решение не менять ставки было принято cоветом управляющих ЕЦБ единогласно, при этом вопрос повышения стоимости заимствований обсуждался в ходе заседания, сказала Лагард. После обсуждения руководство ЕЦБ пришло к консенсусу, что сейчас регулятор находится в хорошей ситуации, чтобы дождаться новых данных прежде, чем вносить коррективы в курс денежно-кредитной политики.

Аналитики и участники рынка в целом ждут от ЕЦБ повышения ставок на 25 б.п. на последнем в этом году заседании, которое пройдет 16-17 декабря. К этому времени выйдет целый ряд статданных, которые позволят оценить состояние экономики еврозоны и темпы инфляции, а также наличие вторичных эффектов от скачка цен на энергоносители.

Лагард в очередной раз заявила, что у ЕЦБ нет заранее определенного плана относительно изменения ставок, и решения будут приниматься на каждом заседании отдельно.

По мнению руководства регулятора, риски для инфляции в зоне евро смещены в сторону её ускорения, особенно в случае затягивания конфликта на Ближнем Востоке или новых перебоев поставок топлива из региона на мировые рынки.

"Чем дольше цены на энергоносители остаются высокими, тем большим будет их влияние на экономику в целом", - заявила Лагард.

При этом сейчас руководство ЕЦБ не видит существенных рисков появления вторичных эффектов от скачка цен на энергоносители. В частности, Центробанк ждет лишь умеренного повышения зарплат в валютном блоке, тогда как базовая инфляция - без учета цен на энергоносители и продукты питания - пока остается в целом стабильной.

Последние статданные указывают на то, что экономика еврозоны продолжила расти в третьем квартале, сказала Лагард. В частности, рост поддерживают государственные расходы и инвестиции в ИИ-инфраструктуру. В то же время глава ЕЦБ признала, что скачок цен на топливо негативно сказался на потребительском доверии в зоне евро.

За несколько часов до обнародования решения по ставкам стало известно о досрочном уходе Лагард с поста главы регулятора. Это случится в феврале следующего года вместо октября. Таким образом, Лагард проведет в качестве президента Центробанка еще два заседания - декабрьское и февральское.

Практически все журналисты, принявшие участие в пресс-конференции, задавали Лагард вопросы о причинах её досрочного ухода и о дальнейших планах. Она откладывала ответы на все эти вопросы на конец мероприятия, чтобы сосредоточиться на итогах заседания.

Под конец пресс-конференции Лагард заявила, что "хорошего времени для ухода не бывает", и указала на то, что на пост главы ЕЦБ "есть множество отличных кандидатов, многие из которых намного лучше меня".

Называть причины для своей отставки раньше срока она не стала, но отметила, что "хочет иметь свободу заниматься вопросами, не имеющими отношения к денежно-кредитной политике". Сейчас она ограничена принципами нейтральности ЕЦБ.

"Думаю, я не смогу сохранять нейтральность в сложившейся ситуации", - сказала Лагард.

Кристин Лагард ЕЦБ еврозона
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Прекратившая полеты AirBridgeCargo может заняться сдачей в аренду авиадвигателей

Глава ЕЦБ ждет инфляцию в еврозоне в ближайшие кварталы значительно выше целевых 2%

Европа выпустит на рынок 42 млн баррелей нефтяных запасов в течение трех месяцев

Госдума приняла в I чтении проект бюджета РФ на 2027-2029 гг.

 Госдума приняла в I чтении проект бюджета РФ на 2027-2029 гг.

Минфин посчитал нецелесообразным убирать регрессию страховых взносов

Силуанов сказал, что индексация в ЖКХ отражается и на расходах бюджета

 Силуанов сказал, что индексация в ЖКХ отражается и на расходах бюджета

Россия обсуждала с Египтом размещение там производства беспилотных авиасистем

Кристин Лагард 7 февраля покинет пост главы Европейского центрального банка

 Кристин Лагард 7 февраля покинет пост главы Европейского центрального банка

В "ДОМ.РФ" сообщили, что долг "Самолёта" перед компанией составляет 80 млрд руб.

 В "ДОМ.РФ" сообщили, что долг "Самолёта" перед компанией составляет 80 млрд руб.

Прибыль российских страховщиков за 9 месяцев снизилась вдвое
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12645 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 126 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3997 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 131 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 201 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 260 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов