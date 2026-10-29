Глава ЕЦБ ждет инфляцию в еврозоне в ближайшие кварталы значительно выше целевых 2%

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Высокие цены на энергоносители удерживают инфляцию в еврозоне на уровнях, значительно превышающих целевые 2%, заявила на пресс-конференции глава ЕЦБ Кристин Лагард.

По ее словам, инфляция будет существенно превышать таргетируемый уровень в ближайшие кварталы.

Инфляция в еврозоне в сентябре ускорилась до 3,8% год к году, обновив максимум с сентября 2023 года. В том числе энергоносители подскочили в цене на 18,9% после роста на 14,3% месяцем ранее.

ЕЦБ сохранил на прежнем уровне все три основные процентные ставки по итогам октябрьского заседания. Ставка по депозитам оставлена на уровне 2,5% годовых, ставка основных операций рефинансирования (main refinancing operations, MRO) - 2,65%, ставка по маржинальным кредитам - 2,9%. Решение совпало с ожиданиями аналитиков и участников рынка.

Решение не менять ставки было принято cоветом управляющих ЕЦБ единогласно, при этом вопрос повышения стоимости заимствований обсуждался в ходе заседания, сказала Лагард. После обсуждения руководство ЕЦБ пришло к консенсусу, что сейчас регулятор находится в хорошей ситуации, чтобы дождаться новых данных прежде, чем вносить коррективы в курс денежно-кредитной политики.

Аналитики и участники рынка в целом ждут от ЕЦБ повышения ставок на 25 б.п. на последнем в этом году заседании, которое пройдет 16-17 декабря. К этому времени выйдет целый ряд статданных, которые позволят оценить состояние экономики еврозоны и темпы инфляции, а также наличие вторичных эффектов от скачка цен на энергоносители.

Лагард в очередной раз заявила, что у ЕЦБ нет заранее определенного плана относительно изменения ставок, и решения будут приниматься на каждом заседании отдельно.

По мнению руководства регулятора, риски для инфляции в зоне евро смещены в сторону её ускорения, особенно в случае затягивания конфликта на Ближнем Востоке или новых перебоев поставок топлива из региона на мировые рынки.

"Чем дольше цены на энергоносители остаются высокими, тем большим будет их влияние на экономику в целом", - заявила Лагард.

При этом сейчас руководство ЕЦБ не видит существенных рисков появления вторичных эффектов от скачка цен на энергоносители. В частности, Центробанк ждет лишь умеренного повышения зарплат в валютном блоке, тогда как базовая инфляция - без учета цен на энергоносители и продукты питания - пока остается в целом стабильной.

Последние статданные указывают на то, что экономика еврозоны продолжила расти в третьем квартале, сказала Лагард. В частности, рост поддерживают государственные расходы и инвестиции в ИИ-инфраструктуру. В то же время глава ЕЦБ признала, что скачок цен на топливо негативно сказался на потребительском доверии в зоне евро.

За несколько часов до обнародования решения по ставкам стало известно о досрочном уходе Лагард с поста главы регулятора. Это случится в феврале следующего года вместо октября. Таким образом, Лагард проведет в качестве президента Центробанка еще два заседания - декабрьское и февральское.

Практически все журналисты, принявшие участие в пресс-конференции, задавали Лагард вопросы о причинах её досрочного ухода и о дальнейших планах. Она откладывала ответы на все эти вопросы на конец мероприятия, чтобы сосредоточиться на итогах заседания.

Под конец пресс-конференции Лагард заявила, что "хорошего времени для ухода не бывает", и указала на то, что на пост главы ЕЦБ "есть множество отличных кандидатов, многие из которых намного лучше меня".

Называть причины для своей отставки раньше срока она не стала, но отметила, что "хочет иметь свободу заниматься вопросами, не имеющими отношения к денежно-кредитной политике". Сейчас она ограничена принципами нейтральности ЕЦБ.

"Думаю, я не смогу сохранять нейтральность в сложившейся ситуации", - сказала Лагард.