Сингапур оштрафовал 9 финансовых институтов на $21,5 млн по делу об отмывании

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Власти Сингапура оштрафовали девять фининститутов, включая местные подразделения UBS Group AG и Citigroup Inc., в общей сложности на 27,5 млн сингапурских долларов ($21,5 млн) по делу об отмывании денег.

Совокупная сумма штрафов стала крупнейшей со времен скандала с малазийским фондом 1MDB.

Как сообщило Денежно-кредитное управление Сингапура (MAS, выполняет функции ЦБ и финрегулятора), наибольший штраф выплатит местное подразделение Credit Suisse (5,8 млн сингапурских долларов).

Сингапурский United Overseas Bank заплатит 5,6 млн долларов, местные "дочки" UBS, Citigroup и Julius Baer - соответственно 3 млн долларов, 2,6 млн долларов и 2,4 млн долларов.

Фининституты оштрафованы в связи с делом об отмывании денег, связанным с онлайн-гемблингом в Азии, в рамках которого были осуждены 10 граждан Китая и конфискованы активы в Сингапуре.

По мнению MAS, нарушения были допущены фининститутами в связи с "ненадлежащим и непоследовательным внедрением" мер противодействия отмыванию денег.