Правительство выделит дополнительно 5 млрд рублей на обслуживание госфонда зерна

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Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Правительство РФ в преддверии госзакупок зерна выделит дополнительно свыше 5 млрд рублей на обслуживание государственного интервенционного фонда, сообщил на заседании премьер-министр Михаил Мишустин.

"Дополнительно выделим свыше 5 млрд рублей на обслуживание текущих запасов интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции, это, что важно, обеспечит сохранение уже закупленного зерна", - сказал он.

По его словам, механизм закупочных и товарных интервенций на рынке зерна направлен на поддержание доходности хозяйств на уровне не менее 10%. "Он положительно влияет на обеспечение продовольственной безопасности, помогает сглаживать ценовые колебания на рынке, а также гарантирует наличие необходимых резервов в стране", - заявил Мишустин.

Премьер-министр также сообщил, что уборочная кампания в АПК завершена более чем на 90% посевных площадей. "Видно уже, что урожай будет не ниже, чем в прошлые годы. Это позволит насытить внутренний спрос, а по некоторым видам продуктов даже с запасом", - сказал он.

По данным "Объединенной зерновой компании", которая является госагентом по распоряжению зерном госфонда, сейчас объем госфонда составляет 3,7 млн тонн, его основные запасы хранятся в Сибири и Поволжье. Запасы также распределены между Уральским, Центральным и Южным федеральными округами. Основную долю хранящегося зерна - более 3,6 млн тонн - составляет продовольственная пшеница. Зерно размещено на 147 специализированных объектах в 22 регионах.

Новые закупочные интервенции, как сообщала министр сельского хозяйства Оксана Лут, могут начаться в конце октября, объем закупок - 3 млн тонн. ОЗК уже отобрала более 50 элеваторов для хранения зерна, их мощности рассчитаны на 1,5 млн тонн. Объявлен дополнительный отбор хранителей зерна госфонда.

Механизм закупочных (закупка государством зерна) и товарных (продажа зерна из государственного интервенционного фонда) интервенций действует в России с 2001 года. Он направлен на стабилизацию цен на рынке зерна и поддержку сельхозпроизводителей. При закупочных интервенциях государство выводит лишнее зерно с рынка, чтобы прекратить его удешевление. При резком росте цен - продает зерно из госфонда и тем самым останавливает подорожание.

Предыдущие закупочные торги проводились в первой половине 2024 года, товарные - с августа 2024 года по июнь 2025 года. Интервенции проходят на Национальной товарной бирже (НТБ).