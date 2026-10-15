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Мантуров, Силуанов и Цивилев вошли в набсовет А7

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Первый вице-премьер Денис Мантуров провел первое заседание наблюдательного совета системы международных расчетов А7, сообщил его секретариат.

В работе набсовета приняли участие министр энергетики Сергей Цивилев, министр финансов Антон Силуанов, руководитель Россотрудничества Игорь Чайка, заместитель директора Росгвардии Василий Сонин, руководители других министерств и ведомств, а также председатель ПСБ Петр Фрадков и генеральный директор А7 Илан Шор.

Набсовет А7 "создан как консультативный экспертный орган, объединяющий представителей государства и бизнеса для совместной проработки экономических, финансовых, технологических и иных вопросов", на его заседаниях планируется обсуждать "темы развития международных расчетов, повышения устойчивости расчётной инфраструктуры страны", сообщил секретариат первого вице-премьера. Мантуров стал председателем набсовета.

ООО "А7" было создано осенью 2024 года, его учредители - госбанк ПСБ (49%) и бизнесмен Илан Шор (51%). Компания предлагает услуги российским экспортерам и импортерам по проведению расчетов с зарубежными партнерами. Сама А7 пока не сообщала о формировании набсовета.

Антон Силуанов Денис Мантуров Сергей Цивилев Игорь Чайка Петр Фрадков Илан Шор А7
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