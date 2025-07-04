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Повторное собрание акционеров "Русагро" назначено на 8 августа

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Повторное годовое собрание акционеров ПАО "Группа "Русагро" назначено на 8 августа, сообщает компания после заседания совета директоров.

Предыдущее собрание, назначенное на 30 июня, не состоялось из-за отсутствия кворума.

Повторное собрание акционеров будет считаться состоявшимся при условии участия акционеров, в совокупности обладающих не менее чем 30% акций.

На годовом собрании планировалось в том числе рассмотреть рекомендацию совета директоров не платить дивиденды за 2024 год.

Последний раз ГК "Русагро" выплачивала дивиденды за первое полугодие 2021 года. Возможность выплаты дивидендов появилась после редомициляции компании.

Арбитражный суд Московской области в сентябре 2024 года удовлетворил заявление Минсельхоза о приостановке корпоративных прав Ros Agro в отношении группы "Русагро". В декабре 2024 года "МосБиржа" приостановила торги GDR кипрской Ros Agro.

В отчетности за 2024 год компания сообщила, что в первом квартале компания завершила распределение акций ПАО "Группа "Русагро" между владельцами GDR и бенефициарами Ros Agro plc. пропорционально их косвенной доле участия в капитале ПАО. Торги акциями ПАО "Группа "Русагро" на "Московской бирже" начались 17 февраля 2025 года.

На конец 2024 года уставный капитал ПАО "Группа "Русагро" состоял из 958 749 600 обыкновенных акций номинальной стоимостью 2,5 рубля. На 31 декабря 2024 года 20% бумаг находились в свободном обращении. Уставный капитал компании 2 млрд 396 млн 874 тыс. рублей. Общество вправе дополнительно к размещенным обыкновенным акциям эмитировать обыкновенные акции в количестве 477 394 800 штук номинальной стоимостью 2,5 рубля каждая.

Бенефициаром компании является ее создатель Вадим Мошкович, арестованный по обвинению в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями.

ГК "Русагро" - один из ведущих агрохолдингов России, занимающий лидирующие позиции в производстве сахара, свинины, масложировой и сельскохозяйственной продукции.

Выручка компании в 2024 году по МСФО повысилась на 23,2%, до 340,1 млрд рублей. Прибыль от операционной деятельности снизилась до 38,889 млрд рублей с 46,753 млрд рублей, скорректированная EBITDA - до 52,99 млрд рублей с 56,33 млрд рублей в 2023 году, чистая прибыль - до 31,577 млрд рублей с 44,763 млрд рублей.

Ros Agro Вадим Мошкович Русагро МосБиржа
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