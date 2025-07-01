Собрание акционеров группы "Русагро" не состоялось

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Годовое собрание акционеров "Русагро" , запланированное на 30 июня, не состоялось из-за отсутствия кворума, говорится в сообщении компании.

Новую дату созыва собрания определит совет директоров.

Повторное собрание акционеров будет считаться состоявшимся при условии участия акционеров, в совокупности обладающих не менее чем 30% акций.

Собрание должно было в том числе рассмотреть рекомендацию совета директоров не выплачивать дивиденды за 2024 год.

Последний раз ГК "Русагро" выплачивала дивиденды за первое полугодие 2021 года. Возможность выплаты дивидендов появилась после редомициляции компании.

Арбитражный суд Московской области в сентябре 2024 года удовлетворил заявление Минсельхоза о приостановке корпоративных прав Ros Agro в отношении группы "Русагро". В декабре 2024 года "Мосбиржа" приостановила торги GDR кипрской Ros Agro.

В отчетности за 2024 год компания сообщила, что в первом квартале компания завершила распределение акций ПАО "Группа "Русагро" между владельцами GDR и бенефициарами Ros Agro plc. пропорционально их косвенной доле участия в капитале ПАО. Торги акциями ПАО "Группа "Русагро" на "Московской бирже" начались 17 февраля 2025 года.

На конец 2024 года уставный капитал ПАО "Группа "Русагро" состоял из 958 749 600 обыкновенных акций номинальной стоимостью 2,5 рубля. На 31 декабря 2024 года 20% бумаг находились в свободном обращении. Уставный капитал компании составляет 2 396 874 000 рублей. Общество вправе дополнительно к размещенным обыкновенным акциям размещать обыкновенные акции в количестве 477 394 800 штук номинальной стоимостью 2,5 рубля каждая.

Бенефициаром компании является ее создатель Вадим Мошкович, арестованный по обвинению в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями.

ГК "Русагро" - один из ведущих агрохолдингов России, занимающий лидирующие позиции в производстве сахара, свинины, масложировой и сельскохозяйственной продукции.

Выручка компании в 2024 году по МСФО повысилась на 23,2%, до 340,1 млрд рублей. Прибыль от операционной деятельности снизилась до 38,889 млрд рублей с 46,753 млрд рублей, скорректированная EBITDA - до 52,99 млрд рублей с 56,33 млрд рублей в 2023 году, чистая прибыль - до 31,577 млрд рублей с 44,763 млрд рублей.

В 2024 году компания произвела 1,114 млн тонн сырого растительного масла (на 55% больше), 1,049 млн тонн сахара (на 13% больше), 311 тыс. тонн свинины (в живом весе на убой, на 7% меньше), реализовала 1,02 млн тонн зерновых культур (на 11% меньше), масличных - 414 тыс. тонн (на 36% меньше), 4,07 млн тонн сахарной свеклы (на 25% меньше).

Земельный банк группы составляет 815 тысяч га. Активы расположены в 15 регионах.

В состав группы входит 46 свинокомплексов, 4 мясоперерабатывающих актива, 6 маслоэкстракционных заводов, 6 заводов по производству масложировой продукции, 9 сахарных заводов.