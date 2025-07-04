На "Мосбирже" юань подешевел к рублю

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - На "Московской бирже" в пятнику курс юаня развернулся вниз, рубль немного укрепился перед выходными днями и несмотря на негативную динамику цен на нефть.

В последний торговый день недели участники рынка продолжали оценивать заявления представителей монетарных властей с Финансового конгресса Банка России, который проходит в Петербурге 2-4 июля, а также итоги очередного телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, который состоялся накануне вечером.

К 19:00 юань подешевел на 1,7 копейки до 10,953 рубля.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, Банк России поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 5,23 копейки, до 78,8354 рубля, и увеличил курс евро на 11,74 копейки, до 93,0103 рубля.

"В течение недели рубль продолжил торговаться в узком диапазоне 10,9-11 за юань. В пятницу курс рубля впервые с 11 июня протестировал отметку в 11 за юань, где продолжает консолидироваться и сейчас. Минфин впервые с апреля перейдет к продажам валюты по бюджетному правилу. Так, с 7 июля по 6 августа продажи составят 0,82 млрд рублей в день (против покупок в 1,5 млрд рублей в день месяцем ранее). С учетом этого чистые продажи валюты ЦБ вырастут до 9,8 млрд рублей в день с текущих 7,4 млрд рублей в ень", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке старший аналитик Газпромбанка Александр Камышанский.

Курс пары юань/рубль на следующей неделе, скорее всего, попытается выйти вверх из консолидационного диапазона 10,78-11,08 рубля. за юань, говорится в материале эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина.

"Рыночный баланс между спросом на иностранную валюту и ее предложением сохраняется, хотя и наблюдается его смещение в сторону превалирования покупок валюты над продажами. С одной стороны, этому может способствовать сокращение ее притока от экспорта под воздействием низких цен на нефть, с другой - вероятно увеличение потребности в инвалюте для обеспечения импорта. Он способен постепенно восстанавливаться по мере усиления активности потребителей. Правда, она по-прежнему сдерживается высокими процентными ставками, - пишет эксперт. - Тем не менее, судя по тенденции последних нескольких дней, скорее всего, на следующей неделе пара CNY/RUB попытается выйти вверх из месячного диапазона консолидации 10,78-11,08 рубля за юань".

Динамика денежно-кредитных агрегатов под действием решений ЦБ по денежно-кредитной политике складывается в рамках прогноза, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин.

"В части денежно-кредитных агрегатов, действительно, мы видим трансмиссию наших решений в той мере, которая говорит, что при сохранении таких же трендов в плане динамики денежных агрегатов вероятность того, что будет 4% инфляции в 2026 году, вероятность этого растет", - сообщил Заботкин журналистам в кулуарах Финансового конгресса.

Он добавил, что чем быстрее инфляция закрепится на таргете, тем быстрее появится возможность для смягчения денежно-кредитных условий.

"Чем раньше мы убедимся в том, что устойчивый темп роста цен находится на нашей цели вблизи 4%, тем быстрее у нас будет уверенность в том, что есть возможность снижать степень жесткости денежно-кредитных условий. До тех пор, пока это не произошло, направленность ДКП будет оставаться жесткой", - заявил зампред ЦБ.

Банк России, возможно, понизит ключевую ставку на 200 базисных пунктов (б.п.), до уровня 18% годовых, по итогам заседания 25 июля 2025 года, полагают эксперты ББР банка.

Анализ последних заявлений Банка России и текущих макроэкономических данных позволяет делать такой прогноз, считают эксперты.

Реализация указанного сценария может укрепить финансовую стабильность и создаст необходимые условия для дальнейшего экономического роста, говорится в комментарии аналитиков.

Президент Владимир Путин в разговоре со своим американским коллегой Дональдом Трампом отметил готовность России продолжить переговорный процесс с Украиной. "Он (Путин - ИФ) отметил готовность российской стороны продолжить переговорный процесс (с Украиной - ИФ)", - заявил журналистам помощник президента Юрий Ушаков.

По его словам, в рамках обсуждения украинской проблематики Трамп "вновь ставил вопрос о скорейшем прекращении военных действий". При этом Путин заявил, что Россия не отступит от своих целей, связанных с устранением первопричин украинского кризиса.

Трамп после разговора заявил, что не достиг прогресса в украинском урегулировании.

"Нет, прогресса я с ним сегодня не добился", - сказал Трамп американским журналистам. По его словам, "мы поговорили о войне на Украине, и я ею недоволен". Трамп отметил, что в ходе разговора также коснулся темы Ирана.

Цены на нефть остаются в минусе вечером в пятницу.

К 19:00 по Москве сентябрьские фьючерсы на Brent дешевуели на лондонской бирже ICE Futures на 0,84%, до $68,22 за баррель. Августовские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на 0,9%, до $66,39 за баррель.

Основное внимание трейдеров по-прежнему направлено на встречу ОПЕК+, которая состоится в выходные. Как писали СМИ, на ней "восьмерка" стран, ранее добровольно сокращавших добычу, намерена рассмотреть возможность очередного увеличения квот на добычу в августе на 411 тысяч баррелей в сутки.

На нефтяные котировки также давит торговая неопределенность на фоне отсутствия соглашений США с ключевыми партнерами, включая ЕС и Японию, в преддверии ожидаемого вступления в силу объявленных в апреле "зеркальных" пошлин Вашингтона.

Трамп объявил, что 4 июля его администрация начнет рассылать торговым партнерам уведомления о размере пошлин, которые им придется платить на поставки товаров в Штаты с 1 августа. В некоторых случаях сборы будут составлять 60-70%, в некоторых - 10-20%, сообщил Трамп.

Кроме того, опубликованные накануне сильные данные по рынку труда США уменьшают вероятность скорого снижения ключевой процентной ставки Федеральной резервной системой, которое могло бы стимулировать спрос на энергоносители.

Объемы торгов на мировых рынках в пятницу ниже обычного, так как американские биржи закрыты в связи с празднованием Дня независимости.

Ставки межбанковского кредитного рынка преимущественно понизились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 3 июля уменьшилась на 7 базисных пунктов - до 29,99% годовых. Срочная версия RUONIA на срок один месяц отступила в пятницу на 4 базисных пункта, до 20,13% годовых, версия на три месяца уменьшилась на 1 базисный пункт, до 21,14% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев не изменилась относительно предыдущего торгового дня и осталась на отметке 21,9% годовых.