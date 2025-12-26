Поиск

Акционеры "Роснефти" утвердили промежуточные дивиденды в 11,56 рубля на акцию

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Акционеры "Роснефти" на внеочередном собрании в заочной форме утвердили промежуточные дивиденды в размере 11,56 рубля на акцию, сообщила компания.

Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, определено 12 января 2026 года.

Дивиденды "Роснефти" формируются на базе показателя чистой прибыли. Компания традиционно дважды в год направляет на их выплату не менее 50% от данного показателя. Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО в первом полугодии 2025 года составила 245 млрд рублей. За аналогичный период прошлого года показатель составил 773 млрд рублей. Таким образом, он снизился на 68,3%.

Уставный капитал НК составляет 105 981 778,17 рубля, он разделен на 10 598 177 817 акций номиналом 0,01 рубля. Промежуточные дивиденды "Роснефти" за I полугодие 2024 года составили 36,47 рубля, финальные дивиденды за 2024 год - 14,68 рубля на акцию.

Крупнейшими акционерами компании являются "Роснефтегаз" (40,4%), BP Russian Investments Limited (19,75%), катарская QH Oil Investments LLC (18,46%), еще 9,6% принадлежат "РН-НефтьКапиталИнвест", 0,76% - ООО "РН-Капитал". В начале 2022 года ВР заявляла, что выйдет из участия в "Роснефти", но пока сообщений о факте продажи британской компанией своей доли не было.

