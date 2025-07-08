На "Мосбирже" курс рубля к юаню слегка корректируется вниз

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - На "Московской бирже" утром во вторник рубль слегка дешевеет к юаню в рамках коррекции после заметного роста по итогам предыдущих торгов.

За первую минуту торгов юань подорожал на 0,4 копейки, до 10,841 рубля. При этом юань оказался на 13,98 копейки ниже уровня действующего официального курса.

"В понедельник рубль перешел к укреплению, полностью отыграв потери предыдущей недели, в результате чего пара юань/рубль отступила к нижней границе диапазона 10,8-11,3 рубля/юань, потеряв 1,1%. Поддержку ему могли оказать рост объем продаж валюты со стороны ЦБ и ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent вплотную подошел к $70 за баррель. Сегодня на старте торгов ожидаем стабилизации национальной валюты на достигнутых уровнях. В текущий момент не видим фундаментальных факторов, способных привести к выходу юаня из диапазона 10,8-11,3 рубля. При этом в ходе сессии китайская валюта может протестировать нижнюю границу данного диапазона с последующими попытками перехода к восстановлению", - отмечает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич.

Цены на нефть опускаются утром во вторник после активного подъема по итогам предыдущей сессии.

К 10:05 по Москве сентябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 0,23%, до $69,41 за баррель. Августовские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на 0,34%, до $67,7 за баррель.

Нефть накануне получила поддержку за счет сильных данных о спросе на энергоносители. В частности, в США интенсивность автомобильных поездок на длинных выходных по случаю Дня независимости была рекордной.

Это помогло нивелировать негативный эффект от большего, чем ожидалось, увеличения добычи странами ОПЕК+.

Восемь стран ОПЕК+, которые в 2023 году ограничили нефтедобычу на 2,2 млн баррелей в сутки (б/с), решили увеличить квоты на добычу в августе на 548 тысяч б/с. В мае, июне и июле повышение добычи составляло 411 тысяч б/с, и участники рынка ожидали такого же решения в отношении августа.

Давление на нефтяные котировки продолжает оказывать внешнеторговая политика администрации Дональда Трампа. Ранее президент США заявил, что пошлины для стран, не заключивших торговых соглашений с Вашингтоном, могут достичь 60-70%.

Накануне уведомления о повышении пошлин получили власти Японии и Южной Кореи. Вашингтон уведомил их, что с 1 августа 2025 года США введут тарифы в 25% на все товары, поступающие из этих стран в США. Пошлина на импорт из Малайзии, Казахстана и ЮАР составит 30%, из Лаоса и Мьянмы - 40%.