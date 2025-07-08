Сколтех адаптирует "электронный нос" для "Аэропортов регионов"

Устройство научат искать взрывчатку и другие вещества, запрещенные на транспорте

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - УК "Аэропорты регионов" и Сколковский институт науки и технологий (Сколтех) договорились о разработке газоанализатора взрывчатых веществ - так называемого "электронного носа", сообщает пресс-служба аэропорта "Кольцово" (Екатеринбург, находится под управлением УК "Аэропорты регионов").

Соглашение подписано на полях международной промышленной выставки "Иннопром-2025" в Екатеринбурге.

Устройство способно имитировать работу биологического обоняния, определять и классифицировать запахи на основе технологии машинного обучения. В основе технологии лежит матрица из 17 перекрестно-чувствительных сенсоров. При контакте с запахом сенсоры формируют уникальное сочетание электрических сигналов, а алгоритмы машинного обучения интерпретируют полученные данные. Система не только распознает, но и классифицирует сложные смеси запахов.

Технология уже применяется в пищевой промышленности, внедряется в медицине и химической промышленности. По условиям соглашения ее адаптируют для поиска и обнаружения взрывчатых и других запрещенных веществ на объектах транспорта.

"УК "Аэропорты регионов" поможет Сколтеху доработать технологию с учетом требований безопасности, принятых в транспортной отрасли. Для этого будут привлечены эксперты служб транспортной безопасности. Первые испытания уже прошли в нашем аэропорту "Кольцово", - отметил председатель совета директоров УК "Аэропорты регионов" Ринат Халиков.

Отвечая на вопрос журналистов, заменит ли эта система служебных собак, он отметил: "Одно другому не мешает, но, на самом деле, надеюсь, что работа аппаратуры будет более эффективна".

Ректор Сколтеха Александр Кулешов сообщил журналистам, что пилотная эксплуатация разработки может начаться в 2025 году.

"Думаю, что в течение этого года мы уже приступим к пилотной эксплуатации. Надеюсь", - добавил он.

Халиков добавил, что пилотная эксплуатация может вестись одновременно как в одном, так и в большем количестве аэропортов.

Соглашение подписано сроком на один год. За это время специалисты проведут модификацию и оптимизацию сенсорного модуля для работы вблизи взрывчатых веществ, разработают макетный образец устройства и проведут "обучение" прибора в реальных условиях работы в аэропортах. По итогам разработки может быть принято решение о серийном производстве нового газоанализатора.

УК "Аэропорты регионов" управляет аэропортами в Екатеринбурге, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Петропавловске-Камчатском, Благовещенске, Новом Уренгое, Саратове, Тобольске, Оренбурге. С февраля 2023 года компания управляет аэропортом Уральска (Казахстан).

Также сообщалось, что "Аэропорты регионов" в рамках концессионного соглашения с Карачаево-Черкесской Республикой построят аэропорт "Архыз" вблизи одноименного курорта.