В России в июне продажи легковых автомобилей и LCV упали на 27,5% г/г

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Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - В России в июне продажи новых (до трех лет) легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) упали в годовом выражении на 27,5%, до 96 744 штук, подсчитали в Минпромторге на основе данных о регистрациях ЭПТС от АО "Паспорт промышленный консалтинг" (совместное предприятие "Автостата" и оператора ЭПТС).

В частности, легковых автомобилей в июне было продано 89 599 (-27% г/г и -1% м/м), LCV - 7 145 (-32% г/г и -7% м/м).

Продажи грузовиков в июне составили 3556 штук (-66% г/г и +3% м/м), автобусов - 663 (-58% и -6% соответственно).

За январь-июнь 2025 года в России реализованы 575 521 легковая и легкая коммерческая машина (-25,7%), в том числе легковых - 526 698 (-26%), LCV - 48 823 (-19%). Продажи грузовиков с начала года были на уровне 27 032 (-54%), автобусов - 4 925 (-54%).

Совокупный объем продаж новой автотехники по итогам I полугодия составил 607 478 единиц, что на 28% меньше показателя аналогичного периода прошлого года. Рынок новых автомобилей отечественного производства сократился на 11%, превысив 333 тысяч штук, отметили в Минпромторге.