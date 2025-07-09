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UniCredit довел свою долю в Commerzbank до 20%

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Итальянский банк UniCredit довел свою долю в Commerzbank до 20% после конвертации деривативов в акции, став крупнейшим акционером второго по величине германского банка.

Как сообщает UniCredit, после конвертации оставшихся деривативов в будущем доля будет доведена до примерно 29%. Эти планы уже одобрены всеми необходимыми регуляторами, включая Европейский центральный банк (ЕЦБ), Федеральную резервную систему США и антимонопольные органы Германии.

Представители Commerzbank заявили, что действия UniCredit не были согласованы с банком, однако они "не повлияют на нашу стратегию развития".

Глава UniCredit Андреа Орчел не исключает возможности поглощения Commerzbank, однако такое решение может быть отложено до 2027 года. Против сделки выступает правительство Германии.

С начала 2025 года капитализация Commerzbank взлетела почти вдвое, до 33,9 млрд евро.

Commerzbank UniCredit Андреа Орчел ЕЦБ Германия Италия
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