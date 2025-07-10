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"Яндекс Драйв" за два года планирует запустить франшизу каршеринга в городах с населением от 500 тыс.

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Сервис каршеринга "Яндекс Драйв" планирует в течение двух лет охватить проектами автомобильного каршеринга все города России с населением от 500 тыс. Об этом сообщил руководитель отдела развития партнерской сети "Яндекс Драйва" Алексей Разенков журналистам в четверг.

"Сегодня в Калининграде стартовал проект автокаршеринга по франшизе "Яндекс Драйва" в партнерстве с калининградским ООО "Кёниг-рент". Это второй договор предоставления нашей франшизы на услуги каршеринга в России. Ранее он действовал только в Саратове", - сказал Разенков.

По его словам, в дальнейшем "Яндекс Драйв" планирует распространить такую франшизу на все города России с населением от 500 тыс. Проекты планируется реализовать в течение 2025-2026 гг.

"При этом "Яндекс Драйв" не намерен создавать собственные компании каршеринга по стране. Мы решили остановиться на том, что сегодня наши собственные компании работают в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Екатеринбурге и Казани", - отметил Разенков.

Яндекс Драйв Калининград
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