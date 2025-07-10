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Brent подешевела до $69,06 за баррель

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Снижение котировок нефти ускорилось вечером в четверг.

К 17:58 по Москве сентябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,13 (1,61%), до $69,06 за баррель. Августовские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $1,31 (1,92%), до $67,07 за баррель.

Негативным фактором для мировых рынков стала новость, что Соединенные Штаты планируют с 1 августа ввести пошлину в 50% на все товары, поставляемые из Бразилии. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва уже заявил, что "на любое одностороннее повышение ставок мы ответим, используя бразильский закон об экономической взаимности".

Страны ОПЕК+ обсуждают возможность паузы в наращивании добычи после октября, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники в альянсе.

5 июля восемь стран, добровольно ограничивших добычу на 2,2 млн баррелей в сутки, утвердили решение с августа увеличить ее суммарно еще на 548 тысяч б/с. С учетом этого повышения они восстановили производство на 1,78 млн б/с.

Трейдеры рассматривают последние новости о планах ОПЕК+ как признак того, что рынки не смогут переварить больше нефти, отметил Оле Хансен из Saxo Bank.

"Мы видим риски излишка предложения на рынке" после окончания сезона пикового спроса, добавил эксперт.

Brent WTI ОПЕК Бразилия США
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