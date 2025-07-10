Brent подешевела до $69,06 за баррель

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Снижение котировок нефти ускорилось вечером в четверг.

К 17:58 по Москве сентябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,13 (1,61%), до $69,06 за баррель. Августовские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $1,31 (1,92%), до $67,07 за баррель.

Негативным фактором для мировых рынков стала новость, что Соединенные Штаты планируют с 1 августа ввести пошлину в 50% на все товары, поставляемые из Бразилии. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва уже заявил, что "на любое одностороннее повышение ставок мы ответим, используя бразильский закон об экономической взаимности".

Страны ОПЕК+ обсуждают возможность паузы в наращивании добычи после октября, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники в альянсе.

5 июля восемь стран, добровольно ограничивших добычу на 2,2 млн баррелей в сутки, утвердили решение с августа увеличить ее суммарно еще на 548 тысяч б/с. С учетом этого повышения они восстановили производство на 1,78 млн б/с.

Трейдеры рассматривают последние новости о планах ОПЕК+ как признак того, что рынки не смогут переварить больше нефти, отметил Оле Хансен из Saxo Bank.

"Мы видим риски излишка предложения на рынке" после окончания сезона пикового спроса, добавил эксперт.