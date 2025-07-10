Поиск

Нефть Brent подорожала до $70,3 за баррель

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Цены на нефть стабильны в четверг, трейдеры оценивают информацию о новых пошлинах США, а также геополитические факторы.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:15 по Москве составляет $70,30 за баррель, что на $0,11 (0,16%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты выросли в цене на $0,04 (0,06%) до $70,19 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали на $0,05 (0,07%) до $68,43 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на $0,05 (0,07%) до $68,38 за баррель.

В центре внимания трейдеров остается ситуация в Красном море, где возобновились нападения на суда. По данным СМИ, три члена экипажа греческого сухогруза Eternity C, следовавшего под флагом Либерии, погибли в результате атаки хуситов с применением катеров и дронов.

"Несмотря на поток новостей, рынок, похоже, находится в режиме ожидания, - отмечает старший аналитик Phillip Nova Pte в Сингапуре Приянка Сачдева. - Пока не произойдет либо резкого увеличения спроса, либо существенных проблем с предложением, боковой тренд, вероятно, будет сохраняться".

Накануне американский президент Дональд Трамп объявил, что Вашингтон с 1 августа введет пошлину в 50% на все товары, поставляемые из Бразилии, крупнейшей экономики Латинской Америки. В связи с этим растут опасения ослабления глобального экономического роста и спроса на энергоресурсы.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 7,07 млн баррелей, сообщило в среду министерство энергетики страны. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, выросли впервые с мая - на 464 тыс. баррелей.

Товарные запасы бензина в Штатах уменьшились на 2,658 млн баррелей, дистиллятов - на 825 тыс. баррелей.

Brent нефть
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Фондовые индексы США завершили среду уверенным ростом

Фондовые индексы США завершили среду уверенным ростом

Росстат отметил снижение цен на яйца за неделю на 2,3%

Росстат отметил снижение цен на яйца за неделю на 2,3%

Запасы нефти в США неожиданно выросли на 7,07 млн баррелей

Запасы нефти в США неожиданно выросли на 7,07 млн баррелей

Сбер предложил обязать операторов связи бесплатно передавать данные в "Антифрод"

Новак поручил Минэнерго и ФАС оценить маржу АЗС

Новак поручил Минэнерго и ФАС оценить маржу АЗС

Дефицит консолидированного бюджета РФ в январе-мае составил 2,48 трлн рублей

Министр ОАЭ объяснил решения ОПЕК+ по добыче и квотам

Хроники событий
Инфляция в РоссииИнфляция в России87 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6696 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2299 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе434 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости393 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ59 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана412 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });