Brent подорожала до $68,94 за баррель

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Цены на нефть ускорили рост днем в пятницу, участники рынка оценивают новые прогнозы Международного энергетического агентства, продолжая следить за геополитическими новостями и ситуацией в международной торговле.

К 13:54 по Москве сентябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,3 (0,44%) до $68,94 за баррель. Августовские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,37 (0,56%), до $66,94 за баррель.

В четверг цена контрактов на Brent снизилась на 2,21%, на WTI - на 2,65%.

Президент США Дональд Трамп заявил накануне, что планирует ввести общий импортный тариф в размере 15-20% для большинства торговых партнеров, с которыми нет специальных соглашений. Для Канады он намерен установить пошлину на уровне 35%. Ранее на этой неделе Трамп объявил, что Вашингтон с 1 августа введет пошлину в 50% на все товары, поставляемые из Бразилии. Кроме того, он подтвердил намерение с той же даты ввести тариф на ввозимую в США медь, который также составит 50%.

Учитывая, что президент США уже не раз отступал от ранее сделанных заявлений по тарифам, рынок стал меньше на них реагировать, отмечает аналитик Onyx Capital Group Гарри Чилингарян. "Люди в основном находятся в режиме ожидания, учитывая неустойчивый характер политики и гибкость, которую администрация проявляет в отношении пошлин", - написал он.

Трамп также объявил, что в понедельник 14 июля сделает важное заявление по России. В интервью NBC News он выразил свое разочарование действиями российской стороны в рамках его усилий по урегулированию российско-украинского конфликта.

Аналитики ING отмечают, что эти слова Трампа вызвали нервозность на рынке нефти, где не исключают, что его заявление будет касаться дополнительных санкций против российского нефтяного сектора.

МЭА понизило оценки роста спроса на нефть в мире в 2025 году до 704 тысяч баррелей в сутки с 724 тысяч б/с, тогда как оценка роста предложения была повышена на 300 тысяч б/с - до 2,1 млн б/с. С учетом прогнозируемого агентством мирового спроса на нефть в текущем году на уровне 103,68 млн б/с ее профицит на рынке может составить более 1,4 млн б/с.

Аналитик PVM Джон Эванс полагает, что на фоне традиционного для летних месяцев повышенного спроса на топливо возвращение цен на нефть к минимумам апреля или мая маловероятно. "Люди демонстрируют здоровое желание путешествовать, будь то по суше или воздуху", - отмечает он.

Поддержку котировкам также оказывают опасения в связи с возможным ухудшением ситуации с судоходством в Красном море, где на этой неделе было атаковано два судна, пишет Trading Economics.

Еврокомиссия разрабатывает механизм корректировки предельного уровня цен на российскую нефть в зависимости от изменений мировых котировок, сообщил Reuters со ссылкой на дипломатов ЕС. Это обусловлено тем, что падение цен на нефть сделало текущий лимит практически неактуальным.