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Соглашение ЕАЭС и Индонезии о свободной торговле может быть подписано в декабре

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Соглашение о свободной торговле между странами Евразийского экономического союза и Индонезией, как ожидается, будет подписано в декабре 2025 года, сообщил министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев. Об этом сообщает телеграм-канал ЕЭК.

"Сегодня мы направляем соглашение уже на процедуры формальные, которые требуются для подготовки и подписания. Рассчитываем, что соглашение будет подписано в декабре на традиционном зимнем саммите Евразийского экономического союза", - заявил министр.

ЕАЭС и Индонезия 9 июля объявили о завершении переговоров о заключении соглашения о свободной торговле.

"Это будет наш самый крупный торговый партнер из тех, которых мы в настоящий момент имеем, как по населению, так и по размеру экономики. Открываются широкие возможности для нашего бизнеса поучаствовать в этой волне роста, которую сейчас переживает Индонезия. Что касается самого соглашения, хочу отметить, что оно достаточно амбициозно: покрывает более 91% номенклатуры всей нашей торговли и 94% всей торговли. Практически все товары наши экспортные будут получать преференции и улучшат свои конкурентные позиции", - заявил Слепнев.

Ранее в среду он приводил данные, согласно которым снижение пошлин коснется примерно $3 млрд взаимной торговли ЕАЭС с Индонезией. "Рассчитываем, что товарооборот между нашими странами удвоится в течение ближайших 3-5 лет после вступления соглашения в силу", - говорил министр.

В распространенном комментарии Слепнев перечислил виды товаров, которых затронет соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ): "Мы говорим о пшенице, муке, мясе, включая халяльную продукцию, кондитерские изделия, масла, молочная продукция. В промышленном секторе это, конечно, минеральное удобрение, металлы, химия, лесопродукция, лесопромышленный комплекс, механическое оборудование, самосвалы, спецтехника и многое другое. (...) Будем вести речь и о расширении отраслевого сотрудничества - сотрудничества в сфере электронной торговли, по другим современным направлениям".

ЕАЭС ЕЭК Индонезия Андрей Слепнев
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