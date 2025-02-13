В ЕАЭС могут заключить соглашение о зоне свободной торговли с ОАЭ до конца года

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Соглашение о создании зоны свободной торговли между странами Евразийского экономического союза и ОАЭ уже готово и, как ожидается, будет подписано в 2025 году, заявил министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев, выступая на международном форуме в рамках "Недель российского бизнеса", организованных РСПП.

"Что касается соглашения с Эмиратами, оно у нас готово, переговоры завершены, сейчас проходят наши внутригосударственные процедуры, и мы, конечно, надеемся на то, что соглашение в этом году должно быть подписано", - сказал он.

По его словам, также "активно ведутся консультации с Индией, связанные с вопросами свободной торговли".

"Пока, конечно, рано говорить о каких-то параметрах и результатах, но я могу подтвердить, что интерес партнера высок", - отметил Слепнев.

Большой интерес к соглашению с ЕАЭС о свободной торговле проявляет, по словам Слепнева, Индонезия.

Продолжаются контакты ЕЭК с Египтом по вопросу создания ЗСТ, создана рабочая группа по заключению соглашения с Тунисом, ведется работа по подготовке соглашения с Монголией, перечислил министр ЕЭК.

Он напомнил, что в 2025 году режим свободной торговли должен начать действовать между странами ЕАЭС и Ираном. "Надеемся, что соглашение вступит в силу буквально в ближайшие месяцы, после того, как страны завершат свои технические процедуры", - сказал он, добавив, что все ратификационные процедуры уже пройдены.