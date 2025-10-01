ЕЭК согласовала график обнуления пошлин в торговле с Индонезией

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Евразийский экономический союз и Индонезия намерены в течение нескольких лет обнулить пошлины на широкий круг экспортно-импортных товаров, включая основные позиции взаимной торговли в сельском хозяйстве, химии, металлургии, электронике и других сферах.

Это следует из проекта соглашения о зоне свободной торговли между ЕАЭС и азиатской республикой, опубликованного Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) и планируемого к подписанию в конце 2025 года.

Совет ЕЭК одобрил проект соглашения на заседании в сентябре, до 1 декабря странам - участницам союза предлагается проинформировать комиссию о ходе внутригосударственных процедур, необходимых для подписания документа, сказано на сайте ЕЭК.

В рамках проекта соглашения с Индонезией страны ЕАЭС согласовали график взаимных обязательств по снижению таможенных пошлин на отдельные позиции экспорта и импорта. Часть пошлин будет обнулена сразу после вступления соглашения в силу, часть - поэтапно в течение периода от трех до 15 лет.

Предполагается постепенное - в течение 10 лет с момента начала действия соглашения - снижение до нуля пошлин на различные виды удобрений. В перечень подпадающих под обнуление пошлин товаров включена также продукция химии и нефтегазохимии, черной и цветной металлургии, лесопереработки (бумага, целлюлоза, пиломатериалы, плитная продукция), радиоэлектроники (компьютеры, смартфоны, платы и другое).

В проект соглашения, в частности, включены обязательства Индонезии по обнулению пошлин на широкий круг продукции агропромышленного комплекса (АПК) животного и растительного происхождения: зерновые (включая снижение пошлины на пшеницу с 5% до нуля по одному процентному пункту в год с момента начала действия соглашения), мясо различных пород животных, рыбная и молочная продукция, овощи, фрукты, кондитерские и алкогольные изделия.

ЕАЭС со своей стороны планирует устанавливать квоты на беспошлинный ввоз из Индонезии масла какао в объеме 18 тыс. тонн, какао-порошка - 13 тысяч тонн, продуктов на основе экстрактов, эссенций или концентратов кофе - 2 тысячи тонн в год. Союз обязуется обнулить пошлины на широкий круг товаров АПК, энергетики, химии, металлургии, электроники и другой продукции.

В рамках соглашения стороны также договариваются сотрудничать в сфере технического и фитосанитарного контроля, цифровизации и электронного обмена информацией, упрощения прохождения таможенных процедур, защиты внутренних рынков, прав собственности и интересов потребителей и др.

Кроме того, в соглашении оговаривается заинтересованность в кооперационных проектах в различных экономических сферах - АПК, включая халяльную индустрию, энергетике, транспорте, строительстве, телекоммуникациях, горно-рудной промышленности и других сферах.

О том, что соглашение о свободной торговле между странами ЕАЭС и Индонезией планируется подписать в декабре 2025 года, в июле заявлял министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев после объявления о завершении переговорного процесса. Он отмечал, что Индонезия станет самым крупным торговым партнером среди стран, с которыми у ЕАЭС есть торговые соглашения. "Оно (соглашение - ИФ) достаточно амбициозно: покрывает более 91% номенклатуры всей нашей торговли и 94% всей торговли. Практически все товары наши экспортные будут получать преференции и улучшат свои конкурентные позиции", - заявлял Слепнев.

Он приводил данные, согласно которым снижение пошлин коснется примерно $3 млрд взаимной торговли ЕАЭС с Индонезией. "Рассчитываем, что товарооборот между нашими странами удвоится в течение ближайших 3-5 лет после вступления соглашения в силу", - говорил министр.

В отношении России отмечалось, что подписание соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) с Индонезией даст прирост промышленного экспорта в этом направлении на $200 млн (+30% к уровню 2021 года), экспорта продукции АПК - на $100 млн (в 1,5 раза к 2021 году). Соглашение затронет 98% российского экспорта в страну, сообщал Минпромторг в июне, когда было заключено двустороннее соглашение о торговле между Россией и Индонезией. В перечень товаров, подпадающих под соглашение, включены удобрения, продукция автопрома, лесопереработки, шины и другая продукция, отмечали в министерстве.