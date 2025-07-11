Рубль утром слегка понижается в паре с юанем на МосБирже

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Китайский юань немного укрепляется на Московской бирже утром в пятницу, рубль понижается в ожидании драйверов к более выраженной динамике. Участники рынка анализируют новости на тему урегулирования российско-украинского конфликта и поступающие на эту тему заявления официальных представителей РФ и США.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,833 руб. (+1,3 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 1,45 коп. выше уровня действующего официального курса.

Поводов для существенного смещения позиций рубля по отношению к юаню в настоящее время не видно, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

"Мы ожидаем в пятницу продолжения движения пары юань/рубль в нижней половине диапазона 10,8-11,3 руб. за юань в отсутствие существенных факторов, способных инициировать направленное движение, - пишет эксперт в комментарии. - При этом ближе к окончанию сессии не исключаем попыток юаня перейти к восстановлению и отыграть часть потерь, понесенных в начале текущей недели. Способствовать этому может закрытие краткосрочных длинных позиций в рубле".

Крупнейшие экспортеры в июне 2025 года увеличили продажу валюты на 3% - до $7,5 млрд с $7,3 млрд в мае - при сокращении среднедневных чистых продаж на 2% м/м, до $397 млн, говорится в докладе "Обзор рисков финансовых рынков", опубликованном Банком России.

Отношение чистых продаж иностранной валюты к валютной экспортной выручке крупнейших экспортеров в апреле 2025 г. (эти данные ЦБ дает с лагом) составило 100%, увеличившись на 3 п.п. относительно марта.

В июне рубль незначительно укрепился относительно доллара США. Положительная динамика рубля наблюдается уже на протяжении семи месяцев подряд (с декабря 2024 года).

Основным фактором, влияющим на рубль, по-прежнему сохраняется высокая привлекательность российских долговых и процентных активов для граждан и компаний в условиях жесткой денежно-кредитной политики. По итогам июня доллар США к рублю ослаб на 0,2%, до 78,47 руб., юань укрепился на 0,5%, до 10,94 руб.

Президент США Дональд Трамп объявил, что сделает важное заявление по России в понедельник, 14 июля. "Я думаю, что в понедельник у меня будет важное заявление по России", - сказал Трамп в интервью телеканалу NBC News. При этом он отказался сообщить какие-либо подробности.

Без прямой коммуникации с представителями российской стороны невозможно достичь мирного урегулирования на Украине, заявила в четверг официальный представитель Госдепа США Тэмми Брюс.

"Интерес президента США Дональда Трампа под номером один - остановить гибель людей. Он сделает все возможное, чтобы остановить эту войну и все войны, которые он в силах остановить", - добавила представитель.

Российская сторона поделилась рядом соображений по поводу урегулирования ситуации на Украине, эти предложения переданы президенту Трампу, также сообщила Брюс.

"Россияне поделились некоторыми идеями, которые (госсекретарь США Марко Рубио - ИФ) передаст президенту, и конечно, мы посмотрим, что он скажет", - сказала она, комментируя прошедшую встречу Рубио с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Встреча состоялась в четверг в Куала-Лумпуре "на полях" министерских мероприятий по линии АСЕАН.

Дипломат подчеркнула, что "президент - главный человек в принятии такого рода решения". Брюс также напомнила, что ранее президент США выражал разочарование отсутствием прогресса в мирных переговорах по Украине.

Цены на нефть

Цены на нефть повышаются утром в пятницу после снижения более чем на 2% накануне.

Участники рынка продолжают следить за геополитическими новостями и ситуацией в международной торговле, оценивая новые заявления из Вашингтона относительно пошлин.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:08 по московскому времени составила $68,96 за баррель, что на 0,48% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дорожают на 0,57%, до $66,94 за баррель.

Трамп заявил накануне, что планирует ввести общий импортный тариф в размере 15-20% для большинства торговых партнеров, с которыми нет специальных соглашений, а для Канады - в размере 35%.

Ранее на этой неделе Трамп объявил, что Вашингтон с 1 августа введет пошлину в 50% на все товары, поставляемые из Бразилии. Кроме того, он подтвердил намерение с той же даты ввести тариф на ввозимую в США медь, который также составит 50%.

Страны ОПЕК+ обсуждают возможность паузы в наращивании добычи после октября, сообщают западные СМИ. Трейдеры рассматривают эти новости как признак того, что рынки не смогут переварить больше нефти.

Поддержку котировкам оказывают опасения в связи с возможным ухудшением ситуации с судоходством в Красном море, где на этой неделе было атаковано два судна, отмечает Trading Economics.

Европейская комиссия разрабатывает механизм корректировки предельного уровня цен на российскую нефть в зависимости от изменений мировых котировок, сообщило агентство Reuters со ссылкой на дипломатов ЕС. Это обусловлено тем, что падение цен на нефть сделало текущий лимит практически неактуальным.