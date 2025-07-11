В начале основной сессии индексы МосБиржи и РТС снизились на 1,3%,

снизился на 1,3%,

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов основной сессии на "Мосбирже" в пятницу снижается по большинству blue chips на фоне поступающих геополитических новостей и ожиданий известий о новых западных антироссийских санкциях; фактором поддержки выступает подросшая утром нефть (фьючерс на Brent поднялся к $69 за баррель).

Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов упали на 1,3%, лидируют в откате после отсечки годовых дивидендов акции ВТБ (-23%, до 72,32 рубля; выплаты - 25,58 рубля на бумагу).

К 10:01 индекс МосБиржи снизился на 1,3% до 2697,11 пункта, индекс РТС снизился на 1,3% до 1090,66 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" снизились в пределах 3,7%.

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 11 июля, составляет 77,9029 рубля (-26,98 копейки).

Подешевели также акции "Ростелекома" (-3,7%), Совкомбанка (-2,3%), "ММК" (-2,2%), "ЛУКОЙЛа" (-1,5%), "Группы компаний ПИК" (-1,5%), "Роснефти" (-1,4%), "МТС" (-1,4%), "НОВАТЭКа" (-1,3%), ОК "Русал" (-1,3%), ПАО "Полюс" (-1,1%), "НЛМК" (-1%), АФК "Система" (-1%), "Норникеля" (-1%), "Газпрома" (-0,9%), "АЛРОСА" (-0,8%), "Северстали" (-0,8%), "Татнефти" (-0,8%), "Аэрофлота" (-0,7%), "Т-Технологий" (-0,7%), "Интер РАО" (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (-0,5% и -0,7% "префы"), Сбербанка (-0,4% и -0,6% "префы"), "ФосАгро" (-0,4%).

Подорожали акции "Московской биржи" (+0,7%), "ВК" (+0,7%).

Во "втором эшелоне" обвалились акции ПАЛО "Лензолото" (-40,1%) - компания приняла решение провести 13 августа внеочередное собрание акционеров, на повестку которого вынесен вопрос о ликвидации компании и назначении ликвидационной комиссии.

Президент США Дональд Трамп объявил, что сделает важное заявление по России 14 июля. "Я думаю, что в понедельник у меня будет важное заявление по России", - сказал он NBC News, но отказался сообщить какие-либо подробности.

Он также отметил, что "разочарован в России". "Но посмотрим, что произойдет в ближайшие пару недель", - добавил Трамп.

Представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс заявила, что без прямой коммуникации с представителями российской стороны невозможно достичь мирного урегулирования на Украине. Она отметила, что администрация предыдущего президента Джо Байдена избегала диалога с Россией на протяжении трех лет.

"Интерес президента США Дональда Трампа под номером один - остановить гибель людей. Он сделает все возможное, чтобы остановить эту войну и все войны, которые он в силах остановить", - добавила Брюс.

Также Брюс сообщила, что российская сторона поделилась рядом соображений по поводу урегулирования ситуации на Украине, эти предложения переданы президенту США Трампу. "Россияне поделились некоторыми идеями, которые (госсекретарь США Марко Рубио - ИФ) передаст президенту, и, конечно, мы посмотрим, что он скажет", - сказала она на брифинге в четверг, комментируя прошедшую встречу Рубио с главой МИД России Сергеем Лавровым в Куала-Лумпуре.

Брюс также напомнила, что ранее президент США выражал разочарование отсутствием прогресса в мирных переговорах по Украине. "Мы надеемся, что это может измениться, намерены оставаться вовлечёнными и иметь возможность влиять на ситуацию", - подчеркнула дипломат.

Великобритания подписала соглашение о поставке Украине более 5 тысяч зенитных ракет Thales, сообщило британское правительство .

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", настроения инвесторов продолжают определяться геополитической обстановкой. В Европейском союзе 18-й пакет антироссийских санкций был вновь заблокирован Словакией. В США президент Трамп подтвердил рассмотрение законопроекта о новых санкциях против России, но отметил, что будет держать свои будущие действия в секрете.

На фоне торговой напряженности в мире, усилившейся после объявления США новых пошлин, мировые котировки меди продемонстрировали рост, а нефтяные цены снизились из-за опасений ослабления глобального экономического роста.

Ожидается, что в пятницу российский рынок акций останется волатильным из-за неопределенной геополитической ситуации и динамики цен на сырьевые товары. Ближайшая поддержка по индексу МосБиржи находится в области 2700 пунктов. Приближение выходных и дефицит драйверов могут обусловить нейтральное завершение недели на российском рынке, полагают эксперты компании "Цифра брокер".

По оценке управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдана Зварича, рынок акций в пятницу может продолжить консолидацию - в отсутствие дальнейшего ухудшения геополитического фона и поводов к покупкам инвесторы могут занять выжидательную позицию, что может способствовать снижению объемов торгов и волатильности.

При этом участники торгов могут сосредоточится на отдельных бумагах. Одной из них может стать Сбербанк, где часть инвесторов может увеличивать позиции в преддверии дивидендной отсечки 18 июля. Целевым диапазоном по индексу МосБиржи в пятницу представляется коридор 2680-2760 пунктов, считает Зварич.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Алексей Калачев, международные отношения России остаются напряженными, однако контакты на высоком уровне продолжаются, о чем свидетельствуют переговоры главы МИД России Лаврова с госсекретарем США Рубио "на полях" саммита АСЕАН в Куала-Лумпуре.

Также рынок акций поддерживает надежда на новое снижение в июле ключевой ставки Банком России. Данные Росстата об ускорении инфляции в начале июля не произвели большого впечатления на рынок, поскольку были ожидаемы из-за объявленного заранее роста с 1 июля тарифов на коммунальные услуги в целом на 11,9%.

Как отмечает руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов, ситуация на рынке акций начала ухудшаться после того, как президент США Трамп анонсировал важное заявление по России в ближайший понедельник. Никаких подробностей нет, но ничего хорошего не ожидается, считает эксперт.

На утренних торгах в пятницу весь рост четверга был нивелирован. К этому добавляется огромный дивидендный "гэп" по акциям ВТБ. Покупать эти бумаги в ожидании быстрого закрытия провала акций второго по величине российского банка не рекомендуется, поскольку ВТБ показывает далеко не лучшую отчетность в своем секторе, полагает Антонов.

Ухудшилась ситуация для девелоперов. Минфин поддержал предложение выдавать семейную ипотеку только по месту регистрации заемщика, то есть теперь семьям из регионов нельзя будет покупать по этой программе более дорогие и маржинальные квартиры в Москве и Петербурге. Пока бумаги сектора на это практически не отреагировали.

Технической целью падения индекса МосБиржи является район чуть ниже 2650 пунктов, где проходит нижняя сторона "расширяющегося треугольника". Однако эта фигура технического анализа - одна из самых сложных и дающих ненадежные сигналы, предупреждает эксперт компании "Алор брокер".

Индексы акций в США накануне выросли на 0,1-0,4%, участники рынка оценивали новости корпоративного сектора, протокол июньского заседания Федеральной резервной системы и статданные по рынку труда.

Протокол прошлого заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), опубликованный на днях, показал, что руководители Федрезерва в целом считают целесообразным снижение базовой процентной ставки в этом году.

"По оценкам большинства участников [заседания], некоторое снижение целевого диапазона процентной ставки в этом году наверняка будет целесообразно", - говорится в протоколе. "Пара участников" заседания заявила о готовности рассмотреть уменьшение ставки уже в июле, если статданные оправдают их прогнозы.

Число первичных заявок на пособия по безработице в США на прошлой неделе уменьшилось на 5 тысяч - до 227 тысяч, сообщило Министерство труда. Это минимум за семь недель. Аналитики в среднем ожидали, что показатель составит 235 тысяч.

Трамп накануне объявил, что Вашингтон с 1 августа введет пошлину в 50% на все товары, поставляемые из Бразилии, крупнейшей экономики Латинской Америки. Между тем еврокомиссар по вопросам торговли Марош Шефчович заявил, что Еврокомиссия достигла значительного прогресса в переговорах с Вашингтоном по рамочному соглашению, и торговая сделка может быть заключена в ближайшие дни.

Последствия повышения импортных пошлин в полной мере могут отразиться на инфляции лишь в конце текущего года или даже в начале следующего, отметил глава Федерального резервного банка Сент-Луиса Альберто Мусалем.

В Азии в пятницу наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,2%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,1%, южнокорейский Kospi - на 0,2%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,3%, гонконгский Hang Seng растет на 1%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,2-0,3%).

На нефтяном рынке на азиатской сессии в пятницу цены умеренно растут после отката накануне на новостях о планах США ввести с 1 августа пошлину в 50% на все товары из Бразилии.

К 10:01 по Москве сентябрьские фьючерсы на Brent дорожали на 0,5% до $68,99 за баррель (-2,2% в четверг), августовские фьючерсы на WTI дорожали на 0,7% до $66,99 за баррель (-2,7% накануне).

Участники рынка продолжают следить за геополитическими новостями и ситуацией в международной торговле, оценивая новые заявления из Вашингтона относительно пошлин.

Президент США Трамп заявил накануне, что планирует ввести общий импортный тариф в размере 15-20% для большинства торговых партнеров, с которыми нет специальных соглашений, а для Канады - в размере 35%. Кроме того, Трамп подтвердил намерение с 1 августа ввести тариф на ввозимую в США медь в размере 50%.

Страны ОПЕК+ обсуждают возможность паузы в наращивании добычи после октября, сообщают западные СМИ. Трейдеры рассматривают эти новости как признак того, что рынки не смогут переварить больше нефти.

Поддержку котировкам оказывают опасения в связи с возможным ухудшением ситуации с судоходством в Красном море, где на этой неделе было атаковано два судна, отмечает Trading Economics.