"НОВАТЭК" во II квартале увеличил добычу газа на 2,8%, до 21,2 млрд куб. м

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - "НОВАТЭК" во втором квартале 2025 года увеличил добычу газа на 2,8% - до 21,18 млрд куб. м газа, добыча жидких углеводородов выросла на 2,2% и составила 3,44 млн т, сообщила компания.

По предварительным данным, общий объем реализации природного газа, включая СПГ, во втором квартале составил 18 млрд куб. м, что на 1,1% выше показателя за второй квартал 2024 года.

Объем реализации жидких углеводородов во втором квартале и первом полугодии 2025 года составил 4,7 и 9,2 млн тонн соответственно, что на 18,7% и 11,8% выше аналогичных показателей за 2024 год.

По состоянию на 30 июня 2025 года 0,9 млрд куб. м газа (0,8 млрд куб. м годом ранее), включая СПГ, а также 1,3 млн тонн стабильного газового конденсата и продуктов его переработки (1,5 млн тонн год назад) было отражено как "остатки готовой продукции" и "товары в пути" в составе запасов.

Во втором квартале суммарная добыча углеводородов составила 167,6 млн баррелей нефтяного эквивалента (б.н.э.), в том числе 21,18 млрд куб. м природного газа и 3,44 млн тонн жидких углеводородов (газовый конденсат и нефть). По сравнению со вторым кварталом 2024 года добыча углеводородов увеличилась на 4,3 млн б.н.э., или на 2,6%.

В первом полугодии добыча углеводородов составила 336,7 млн б.н.э., в том числе 42,53 млрд куб. м природного газа и 6,92 млн тонн жидких углеводородов. По сравнению с первым полугодием 2024 года добыча углеводородов выросла на 6 млн б.н.э., или на 1,8%

Объем переработки деэтанизированного газового конденсата во втором квартале и первом полугодии 2025 года составил 3,2 и 6,6 млн тонн соответственно, продемонстрировав рост на 1% и 1,5% по сравнению с аналогичными периодами 2024 года. Во втором квартале и первом полугодии 2025 года переработано 2 и 4,2 млн тонн стабильного газового конденсата соответственно, объем переработки увеличился на 13,5% и 33,6% по сравнению с показателями 2024 года.