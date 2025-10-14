"НОВАТЭК" в III квартале снизил добычу газа и нарастил добычу ЖУВ

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - "НОВАТЭК" в третьем квартале 2025 года добыл 20,13 млрд кубометров газа (на 2,2% меньше, чем за тот же квартал 2024 года) и 3,52 млн т жидких углеводородов (на 3% больше, чем год назад), сообщила компания.

За девять месяцев добыча газа упала на 0,6% - до 62,66 млрд кубометров, а добыча ЖУВ выросла на 1,9% - до 10,44 млн т.

По предварительным данным, общий объем реализации природного газа, включая СПГ, в третьем квартале и за девять месяцев 2025 года составил 16,3 и 55,8 млрд куб. м соответственно, что на 3,1% и 0,6% ниже по сравнению с соответствующими периодами 2024 года.

Объем переработки деэтанизированного газового конденсата в III квартале и за девять месяцев 2025 года составил 3,3 и 10 млн тонн соответственно, продемонстрировав рост на 4,7% и 2,5% по сравнению с аналогичными показателями за третий квартал и девять месяцев 2024 года. В III квартале и за 9 месяцев 2025 года переработано 1,6 и 5,8 млн тонн стабильного газового конденсата соответственно, объем переработки сократился на 18,1% и увеличился на 13,5% по сравнению с соответствующими периодами 2024 года.

По предварительным данным, общий объем реализации жидких углеводородов в III квартале и за девять месяцев 2025 года составил 4,5 и 13,7 млн тонн соответственно, что на 13,2% и 12,3% выше аналогичных показателей за третий квартал и девять месяцев 2024 года.

По состоянию на 30 сентября 2025 года 2,1 млрд куб. м газа, включая СПГ, а также 1,2 млн тонн стабильного газового конденсата и продуктов его переработки было отражено как "остатки готовой продукции" и "товары в пути" в составе запасов.