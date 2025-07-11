Сальдо торгового баланса РФ в январе-мае снизилось на 19,3%, до $52,6 млрд

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Положительное внешнеторговое сальдо РФ в январе-мае 2025 года снизилось по сравнению с январем-маем 2024 года на 19,3% и составило $52,6 млрд.

Согласно опубликованным на сайте Федеральной таможенной службы (ФТС) данным по экспорту-импорту, экспорт товаров из РФ в январе-мае 2025 года снизился в годовом выражении на 6,2% - до $162,1 млрд, импорт вырос на 1,7%, до $109,5 млрд.

Внешнеторговый оборот РФ в январе-мае 2025 года составил $271,5 млрд и по сравнению с январем-маем 2024 года сократился на 3,2%.

Экспорт товаров из РФ в Европу за январь-май 2025 года составил $24,1 млрд, сократившись на 11,3%, в Азию - $123,3 млрд, сократившись на 5,2%, в Африку - $9,2 млрд, снизившись на 7,2%, в Америку - $5,5 млрд (на 4,5% меньше).

Импорт в РФ из Европы за январь-май 2025 года составил $27,9 млрд, сократившись на 2,8%, из Азии - $73,4 млрд, увеличившись на 2,6%, из Африки - $2,0 млрд, увеличившись на 36,8%, из Америки - $6,2 млрд (на 7,7% больше).

Экспорт из РФ минеральной продукции за январь-май 2025 года составил $91,1 млрд, сократившись на 15,9%, металлов и изделий из них - $26,1 млрд, увеличившись на 11,8%, продовольственных товаров и сельхозсырья - $15,3 млрд, снизившись на 13,7%, продукции химической промышленности - $13,3 млрд, увеличившись на 21,4%, машин, оборудования, транспортных средств и других товаров - $10,6 млрд (на 41,1% больше), древесины и целлюлозно-бумажных изделий - $4,3 млрд (на 7,6% больше).

Импорт в РФ за январь-май 2025 года машин, оборудования, транспортных средств и других товаров составил $53,0 млрд, снизившись на 2,8%, продукции химической промышленности - $22,1 млрд, увеличившись на 7%, продовольственных товаров и сельхозсырья - $16,9 млрд, поднявшись на 13,9%, текстиля, текстильных изделий и обуви - $7,2 млрд, увеличившись на 0,3%, металлов и изделий из них - $7,1 млрд, снизившись на 0,5%.

Как сообщалось, в 2024 года положительное внешнеторговое сальдо РФ составило $150,9 млрд, что на 7,8% больше показателя за 2023 год ($140,0 млрд). Экспорт товаров из РФ в 2024 году вырос в годовом выражении на 2,0% - до $433,9 млрд, импорт сократился на 0,8%, до $283,0 млрд.