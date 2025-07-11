Поиск

Альфа-банк вслед за Сбером отменил ограничения на операции с акциями ЮГ

Операции возобновятся, как только "Мосбиржа" получит определение суда и возобновит торги

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Альфа-банк отменил блокировку с акций миноритариев ПАО ГК "Южуралзолото" (ЮГК), получив новое определение из суда об изменении ранее введенных обеспечительных мер, сообщила пресс-служба кредитной организации.

В РоссииСуд удовлетворил иск Генпрокуратуры о передаче РФ акций Струкова в ЮГКЧитать подробнее

"Мы получили новое определение Советского районного суда Челябинска в соответствии с которым изменены обеспечительные меры. Оно уточняет, что блокировка активов не распространяется на миноритарных акционеров. Как следствие, мы сняли блокировки с акций миноритариев и ждем возобновления торгов на "Московской бирже". Как только биржа получит такое же определение и возобновит торги, наши клиенты снова смогут совершать операции с акциями ЮГК", - сказано в сообщении.

Ранее в этот день ограничения на операции с акциями ЮГК отменил Сбербанк - также на основании нового судебного акта, заменяющего ранее введенные меры.

На прошлой неделе стало известно, что Генпрокуратура обратилась в суд с требованием обратить в доход государства долю мажоритарного акционера компании Константина Струкова в ЮГК (67,85%), а также в УК ЮГК (100%). Сообщалось об обеспечительных мерах по иску, принятых судом по просьбе истца, что это были за меры, не уточнялось. Суд 11 июля удовлетворил этот иск.

"Мосбиржа" 4 июля приостановила торги акциями ЮГК во всех режимах по предписанию Банка России.

Зампред ЦБ Филипп Габуния объяснял, что решение о приостановке торгов акциями ЮГК принято из-за высокой волатильности. По его словам, это временная мера, чтобы дать рынку успокоиться.

Альфа-банк Генпрокуратура Сбербанк Мосбиржа ЮГК Южуралзолото Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Новак связал решение по экспорту бензина для нефтяников с биржевыми ценами в ближайшие дни

В связи с ремонтом штаб-квартиры ФРС Белый дом обвинил Пауэлла в "бесхозяйственности"

В связи с ремонтом штаб-квартиры ФРС Белый дом обвинил Пауэлла в "бесхозяйственности"

МЭА отметило, что доходы РФ от нефтеэкспорта в июне выросли к маю на 6,4%

МЭА отметило, что доходы РФ от нефтеэкспорта в июне выросли к маю на 6,4%

На "Мосбирже" обыкновенные акции ВТБ подешевели с утра более чем на 22%

На "Мосбирже" обыкновенные акции ВТБ подешевели с утра более чем на 22%

Сбербанк отменил ограничения на операции с акциями ЮГК

Сбербанк отменил ограничения на операции с акциями ЮГК

Курс биткойна достиг нового рекорда, превысив $118 тысяч

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 0,3%

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 0,3%
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6710 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России87 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2299 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе434 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости393 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ59 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана412 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });