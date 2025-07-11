Альфа-банк вслед за Сбером отменил ограничения на операции с акциями ЮГ

Операции возобновятся, как только "Мосбиржа" получит определение суда и возобновит торги

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Альфа-банк отменил блокировку с акций миноритариев ПАО ГК "Южуралзолото" (ЮГК), получив новое определение из суда об изменении ранее введенных обеспечительных мер, сообщила пресс-служба кредитной организации.

"Мы получили новое определение Советского районного суда Челябинска в соответствии с которым изменены обеспечительные меры. Оно уточняет, что блокировка активов не распространяется на миноритарных акционеров. Как следствие, мы сняли блокировки с акций миноритариев и ждем возобновления торгов на "Московской бирже". Как только биржа получит такое же определение и возобновит торги, наши клиенты снова смогут совершать операции с акциями ЮГК", - сказано в сообщении.

Ранее в этот день ограничения на операции с акциями ЮГК отменил Сбербанк - также на основании нового судебного акта, заменяющего ранее введенные меры.

На прошлой неделе стало известно, что Генпрокуратура обратилась в суд с требованием обратить в доход государства долю мажоритарного акционера компании Константина Струкова в ЮГК (67,85%), а также в УК ЮГК (100%). Сообщалось об обеспечительных мерах по иску, принятых судом по просьбе истца, что это были за меры, не уточнялось. Суд 11 июля удовлетворил этот иск.

"Мосбиржа" 4 июля приостановила торги акциями ЮГК во всех режимах по предписанию Банка России.

Зампред ЦБ Филипп Габуния объяснял, что решение о приостановке торгов акциями ЮГК принято из-за высокой волатильности. По его словам, это временная мера, чтобы дать рынку успокоиться.