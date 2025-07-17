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В США ставки по ипотеке выросли вторую неделю кряду

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - В США ставки долгосрочных ипотечных кредитов выросли по итогам второй недели подряд, сообщила государственная ипотечная корпорация Freddie Mac.

Средняя ставка по тридцатилетним кредитам в четверг составляла 6,75% годовых по сравнению с 6,72% неделю назад.

Годом ранее она находилась на отметке 6,77%.

Пятнадцатилетние ипотечные кредиты предоставляются сейчас в среднем под 5,92% годовых против 5,86% неделей ранее и 6,05% год назад.

"Стоимость ипотеки с фиксированной 30-летней ставкой немного выросла на этой неделе, но остается ниже 7%, - заявил главный экономист Freddie Mac Сэм Хатер. - Проблемы с доступностью жилья никуда не делись, но стабильная ставка и умеренно растущее предложение могут подтолкнуть к заключению сделок потенциальных покупателей".

Freddie Mac рассчитывает средние ставки на основе данных от примерно 80 организаций, предоставляющих ипотечные кредиты по всей стране. Ставки не учитывают потенциальные комиссии и другие выплаты, связанные с ипотекой.

Традиционно стоимость ипотечных кредитов с небольшим отставанием повторяет динамику доходности американских гособлигаций, которая, в свою очередь, реагирует на изменения прогнозов в отношении базовой процентной ставки Федеральной резервной системы. Доходность 10-летних US Treasuries находится сейчас в районе 4,457% годовых по сравнению с 4,351% неделей ранее.

US Treasuries США Freddie Mac Сэм Хатер ФРС
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