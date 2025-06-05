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Ставки по ипотеке в США на прошлой неделе снизились впервые с начала мая

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Ставки долгосрочных ипотечных кредитов в США на прошлой неделе опустились впервые с начала мая.

Средняя ставка по тридцатилетним кредитам в четверг составляла 6,85% годовых по сравнению с 6,89% неделю назад, сообщила государственная ипотечная корпорация Freddie Mac. Годом ранее она находилась на отметке 6,99%.

Пятнадцатилетние ипотечные кредиты предоставляются сейчас в среднем под 5,99% годовых против 6,03% неделей ранее и 6,29% год назад.

"Средняя ставка по ипотеке на этой неделе снизилась, что является хорошей новостью для потенциальных покупателей, которые также отмечают улучшение ситуации с доступностью жилья и замедление роста цен на него", - заявил главный экономист Freddie Mac Сэм Хатер, слова которого приводятся в сообщении.

Freddie Mac рассчитывает средние ставки на основе данных от примерно 80 организаций, предоставляющих ипотечные кредиты по всей стране. Ставки не учитывают потенциальные комиссии и другие выплаты, связанные с ипотекой.

Традиционно стоимость ипотечных кредитов с небольшим отставанием повторяет динамику доходности американских гособлигаций, которая, в свою очередь, реагирует на изменения прогнозов в отношении базовой процентной ставки Федеральной резервной системы. Доходность 10-летних US Treasuries находится сейчас в районе 4,39% годовых по сравнению с 4,42% неделей ранее.

США
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