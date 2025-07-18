Совет директоров "Яковлева" одобрил реализацию казначейского пакета за 861 млн руб.

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Яковлев" на заседании в четверг одобрил реализацию пакета казначейских акций общей стоимостью 861 млн руб.

Согласно сущфакту компании, решение принято в отношении принадлежащих ей 37 179 778 обыкновенных бумаг. Номинальная стоимость каждой составляет 3 руб., цена реализации - 23,17 руб. Приобретатель не раскрывается со ссылкой на постановления правительства РФ, дающие право ограничивать информацию.

Уставный капитал ПАО "Яковлев" состоит из 12 051 279 625 обыкновенных акций, соответственно, доля планируемых к реализации бумаг составляет лишь 0,3%, пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе "Яковлева". Сделка является внутригрупповой и была раскрыта на рынке ценных бумаг с целью соблюдения требований ЦБ, добавили в компании.

ПАО "Яковлев" объединяет одноименный производственный центр в Комсомольске-на-Амуре, Иркутский авиационный завод, компании "Аэрокомпозит", "РАпарт" и "РАТА". Выпускает учебно-тренировочные самолеты Як-152, работает над созданием пассажирских МС-21, импортозамещенной версии Superjet 100. Компания входит в ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" "Ростеха".