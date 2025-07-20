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США не собираются давать ЕС дополнительные отсрочки в вопросе пошлин

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Власти США не планируют предоставлять ЕС новый дедлайн для заключения соглашения по спорным торговым вопросам, заявил в воскресенье американский министр торговли Говард Латник.

"Это окончательный дедлайн", - сказал он в эфире телеканала CBS, говоря о 1 августа. В этот день, как сообщалось, Вашингтон намерен ввести пошлины в 30% в отношении товаров из ЕС, если к тому времени стороны не согласуют торговое соглашение.

При этом Латник подчеркнул, что и после введения таких пошлин переговорный процесс с ЕС, при желании, можно будет продолжить.

"Мы можем поговорить и после этой даты. Но при этом они уже будут платить пошлины", - сказал министр.

В минувшую пятницу официальный представитель Еврокомиссии Олоф Жилл заявил, что ЕК в вопросе таможенных тарифов США готовится к любому варианту развития событий, но продолжает рассчитывать на решение спора путем переговоров.

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