ЕС и США все еще не могут добиться прорыва на торговых переговорах

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - ЕС и США по-прежнему не преодолели основных разногласий на переговорах о заключении торгового соглашения, передает в понедельник Bloomberg со ссылкой на источники.

"Чиновники в Брюсселе готовы смириться с несбалансированным соглашением в пользу США, если это потребуется для того, чтобы сдвинуть дело с мертвой точки до конечного срока 1 августа. Но, по словам лиц, знакомых с вопросом, сторонам еще только предстоит добиться решающего прорыва, несмотря на прошедшие на прошлой неделе в Вашингтоне переговоры", - информирует агентство.

По информации источников, одновременно с тем власти ЕС ведут приготовления на случай, если Евросоюз и США не смогут заключить соглашение. Ожидается, что в ЕС начнут разрабатывать план действий для такого сценария событий, однако любое решение относительно ответных мер потребует согласия высшего руководства Евросоюза

По словам собеседников агентства, теперь США, по-видимому, добиваются универсальных пошлин выше 10% почти на всю продукцию ЕС, за исключением некоторых категорий медицинского оборудования, лекарств, алкогольной продукции и промышленного оборудования.

Источники предупредили, что возможность любого соглашения ЕС и США зависит от американского президента Дональда Трампа, но его позиция неясна.

По данным Bloomberg, на данный момент все категории американских пошлин уже затрагивают товары ЕС на 380 млрд евро - 70% экспорта Евросоюза в США.

12 июля Трамп объявил о планах ввести 30-процентные пошлины на товары из стран ЕС. "С 1 августа мы будем взыскивать с товаров из стран ЕС пошлину всего в 30% для того, чтобы ликвидировать торговый дефицит, который мы имеем с ЕС", - написал Трамп в послании, адресованном Брюсселю.

Позднее американский министр торговли Говард Латник подчеркнул, что власти США не планируют предоставлять ЕС новый дедлайн для заключения соглашения по спорным торговым вопросам. Латник также заверил, что и после введения таких пошлин переговорный процесс с ЕС, при желании, можно будет продолжить.