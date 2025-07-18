ЕК нацелена на переговоры с США по пошлинам и потому придерживает свои контрмеры

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) в вопросе таможенных тарифов США готовится к любому варианту развития событий, но продолжает рассчитывать на решение спора путем переговоров, заявил официальный представитель ЕК Олоф Жилл.

"Мы очень ясно заявили, что самое важное для нас сегодня - это переговоры. Мы хотим прийти к переговорному решению, поэтому мы, полностью проявляя добрую волю, сохраняем приостановку нашего первого списка контрмер, чтобы предоставить возможность этим переговорам состояться", - сказал пресс-секретарь в пятницу на брифинге в Брюсселе.

"Но мы готовимся к любым возможным сценариям. И, да, все варианты по-прежнему на столе. Но сейчас мы концентрируемся на переговорах", - ответил представитель ЕК на соответствующий вопрос.

Президент США Дональд Трамп объявил 12 июля о введении 30-процентных пошлин на товары из Мексики и стран ЕС, направив соответствующие послания в Мехико и Брюссель.

"С 1 августа мы будем взыскивать с товаров из стран ЕС пошлину всего в 30% для того, чтобы ликвидировать торговый дефицит, который мы имеем с ЕС", - написал американский президент.

При этом Трамп не исключил возможности продолжения переговоров.

На его предупреждение отреагировала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она распространила заявление, в котором сообщалось, что в ЕС приняли к сведению письмо президента США о пересмотре таможенных пошлин и будут защищать свои экономические интересы.

"Мы по-прежнему готовы продолжать работу над достижением соглашения к 1 августа. В то же время мы предпримем все необходимые шаги для защиты интересов ЕС, включая принятие соразмерных контрмер, если это потребуется", - говорилось в опубликованном 12 июля документе.