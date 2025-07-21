Рубль утром подрастает в паре с юанем в ожидании геополитических новостей

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Китайский юань дешевеет на Московской бирже утром в понедельник. Рубль укрепляется в ожидании новостей относительно третьего раунда прямых переговоров между российской и украинской делегациями, который может состояться в Стамбуле уже на этой неделе.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,912 руб. (-2,6 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 1,61 коп. выше уровня действующего официального курса.

Курс валютной пары юань/рубль, вероятно, останется в диапазоне 10,8-11,3 руб. за юань в краткосрочной перспективе, полагает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы банка ПСБ Денис Попов.

"Ситуация на валютном рынке остается сбалансированной. Поддержку рублю оказывает подготовка экспортеров к повышенным объемам уплаты налогов в текущем месяце (нефтегазовые сборы в июле вдвое превысят объемы июньских налогов и составят 0,9-1 трлн руб.), - указывает эксперт. - Кроме того, на крепость рубля продолжает влиять жесткая денежно-кредитная политика, ограничивающая импорт через охлаждение внутреннего спроса и способствующая сохранению повышенного интереса к рублевым активам (в том числе высокий интерес инвесторов к долговому рынку)".

Попов обращает внимание, что до конца текущего года действие указанных факторов может ослабнуть, и он ждет смещения курса рубля к более слабым значениям (11,5-12 руб. за юань).

"Не видим оснований в краткосрочной перспективе менять таргеты по рублю. Торговый диапазон 10,8-11,3 руб. за юань остается актуальным. На текущей неделе рассчитываем на сохранение курса в нижней части этого диапазона, но не исключаем умеренной волатильности котировок", - пишет аналитик ПСБ в материале.

Российская и украинская делегации могут встретиться на этой неделе в Стамбуле, сообщает в понедельник издание Independent Turkce со ссылкой на источники. "Переговоры могут состояться в среду или четверг", - говорится в сообщении.

Ранее в российской переговорной группе подтвердили, что Украина предложила России провести новый раунд переговоров на этой неделе. В 2025 году прямые переговоры между РФ и Украиной состоялись 16 мая и 2 июня в Стамбуле.

Инфляция в РФ

Инфляция в РФ демонстрирует понижательную траекторию, вместе с тем прогноз Минэкономразвития РФ на 2025 год пока остается на уровне 7,6% с возможным снижением до уровня ниже 7% при сохранении текущей динамики показателя, говорится в сообщении правительства по итогам совещания по текущей экономической ситуации под председательством вице-премьера Александра Новака.

На совещании было отмечено продолжение укрепления курса рубля, а также снижения инфляции: в мае она составила 9,9%, сократившись до 9,4% в июне и до 9,34% на 14 июля год к году.

Минэкономразвития в конце апреля пересмотрело свой прогноз по инфляции в 2025 году, повысив его до 7,6% с 4,5% в сентябрьской версии.

Согласно опубликованным в прошлую среду данным Росстата, инфляция в РФ с 8 по 14 июля составила 0,02% после 0,79% с 1 по 7 июля ("тарифная" неделя после индексации стоимости услуг ЖКХ в среднем по стране на 11,9%).

С начала месяца рост цен в РФ к 14 июля составил 0,81%, с начала года - 4,61%. Годовая инфляция в РФ на 14 июля замедлилась до 9,34% с 9,46% на 7 июля.

В пятницу, 25 июля, состоится очередное заседание совета директоров ЦБ, на котором будет рассмотрен уровень ключевой ставки.

На заседании 6 июня Центробанк снизил ключевую ставку до 20% с 21%, при этом оставил свое заявление без направленного сигнала, сохранив фразу о продолжительном периоде жесткой ДКП для достижения таргета по инфляции в 2026 г.

На июльском заседании ЦБ может рассмотреть шаг снижения ключевой ставки более чем на 1 процентный пункт, если в пользу этого будут говорить поступающие данные, заявлял ранее зампред Банка России Алексей Заботкин.

Цены на нефть

Цены на нефть слабо понижаются в понедельник утром после снижения по итогам прошлой недели.

Внимание трейдеров по-прежнему направлено на переговоры США с их торговыми партнерами в связи с объявленным ранее американским президентом Дональдом Трампом планом введения пошлин в отношении ряда стран с 1 августа.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:07 по Москве составила $69,15 за баррель, что на 0,17% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели на 0,1%, до $65,95 за баррель.

На прошлой неделе как Brent, так и WTI подешевели на 1,5%.

В минувшую пятницу ЕС принял 18-й пакет санкций против России, снизив установленный G7 потолок цен на российскую нефть до $47,6 за баррель с $60 за баррель, а также введя ограничительные меры против 105 нефтеналивных судов, которые в Евросоюзе связывают с перевозкой нефти из РФ. Пакет мер также предусматривает запрет на продукты переработки российской нефти.