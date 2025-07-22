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Sanofi заплатит до $1,6 млрд за британскую фармкомпанию Vicebio

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Французская фармацевтическая компания Sanofi достигла соглашения о приобретении британской Vicebio Ltd., специализирующейся на разработке вакцин против респираторных заболеваний.

Как говорится в пресс-релизе компании, общая сумма сделки может достичь $1,6 млрд. В том числе $1,15 млрд составит первоначальный платеж, и еще до $450 млн Sanofi заплатит в зависимости от достижения определенных показателей в клинических испытаниях и получения одобрения регуляторов.

Ожидается, что сделка будет закрыта в четвертом квартале текущего года.

Основной актив Vicebio - находящаяся в стадии разработки комбинированная вакцина против респираторно-синцитиального вируса и метапневмовируса человека.

Капитализация Sanofi с начала года снизилась на 12,2%, до 100 млрд евро.

Sanofi Vicebio
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