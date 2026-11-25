МФО почти миллион раз нарушили требование о проверке наличия у клиента самозапрета

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Регулятор зафиксировал около 1 млн случаев, когда микрофинансовые организации (МФО) нарушили требование по проверке у клиента наличия самозапрета на выдачу потребкредитов и займов до заключения с ним договора, заявил директор департамента небанковского кредитования ЦБ Илья Кочетков.

Граждане с 1 марта 2025 года могут установить в своей кредитной истории самозапрет на заключение с ним банками или МФО договоров потребительского кредита (займа). С момента введения этого механизма им воспользовалось около 24 млн человек. Кредитные и микрофинансовые организации перед выдачей потребительских займов и кредитов должны проверять, есть ли в кредитной истории заемщика сведения о самозапрете. Если самозапрет установлен, кредитор должен отказать в выдаче займа или кредита.

"С 1 марта 2025 года Банк России фиксирует огромное количество нарушений со стороны микрофинансовых организаций. Почти миллион нарушений было выявлено, и они связаны с тем, что при заключении договоров не проводилась проверка самозапрета со стороны микрофинансовых организаций, 2,8 тыс. договоров было заключено при наличии самозапрета", - сказал Кочетков в ходе Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности НАУМИР.

"Неисполнение требования, которое предусмотрено законом, вызывает очень большое недовольство не только со стороны регулятора, но и со стороны разных других контрольных органов Российской Федерации. Я хочу сказать, что Банк России будет применять меры надзорного реагирования в части несоблюдения МФО требований по самозапрету", - добавил он.

Закон о самозапрете преследует несколько целей: предупреждение мошенничества, сохранение денежных средств, предотвращение судебных разбирательств и принятие осознанного решения при получении кредита. Самозапрет можно зафиксировать в своей кредитной истории через портал "Госуслуги", эта услуга также будет доступна в многофункциональных центрах (МФЦ).