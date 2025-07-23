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Brent подорожала до $68,91 за баррель

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Цены на нефть умеренно растут утром в среду после трех дней снижения подряд

К 8:12 по Москве сентябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,32 (0,47%), до $68,91 за баррель. Во вторник Brent подешевела на $0,62 (0,9%), до $68,59 за баррель.

Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,29 (0,44%), до $65,6 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $0,64 (1%), до $65,31 за баррель.

Накануне негативным фактором для рынка стали опасения о том, что противоречия между США и их торговыми партнерами приведут к ослаблению глобальной экономической активности и, как следствие, снижению спроса на нефть.

Министр финансов США Скотт Бессент в начале недели дал, в частности, понять, что Вашингтон не будет спешить, чтобы заключить соглашения до намеченного на 1 августа дедлайна. По его словам, качество торговых соглашений важнее для Белого дома, чем сроки их заключения.

В среду рынок положительно реагирует на сообщения, что США и Япония заключили торговое соглашение, которое предусматривает пошлину в 15% на импорт всех японских товаров в Соединенные Штаты. Также президент США Дональд Трамп заявил, что Япония инвестирует в американскую экономику $550 млрд.

"Снижение цен на нефть, наблюдавшееся в предыдущие три сессии, кажется, прекратилось, но я не ожидаю, что новости об американо-японской торговой сделке окажут сильную поддержку рынку, - отметила Вандана Хари из Vanda Insights. - Переговоры с Китаем проходят трудно, что окажет давление на настроение инвесторов".

Американский институт нефти накануне сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю сократились на 577 тысяч баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Минэнерго США раскроет свои данные позднее в среду, и опрошенные Trading Economics аналитики в среднем прогнозируют, что он укажет на сокращение запасов нефти на 1,4 млн баррелей.

API Brent WTI США Япония Минэнерго
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