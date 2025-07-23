Equinor во II квартале снизила чистую прибыль на 30%

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Норвежская нефтегазовая компания Equinor ASA во втором квартале 2025 года сократила чистую прибыль на 30%, при этом добыча увеличилась на 2%.

В апреле-июне чистая прибыль компании составила $1,317 млрд против $1,872 млрд за аналогичный период прошлого года. Скорректированная прибыль упала на 31% - до $1,67 млрд.

Выручка уменьшилась на 2%, до $25,145 млрд.

Скорректированная операционная прибыль снизилась на 13% до $6,535 млрд. Аналитики оценивали данный показатель в $6,53 млрд, согласно предоставленному самой компанией консенсус-прогнозу.

Добыча Equinor в минувшем квартале выросла до 2,096 млн баррелей нефтяного эквивалента (б.н.э.) в сутки по сравнению с 2,048 млн б.н.э. годом ранее. Средняя цена реализации углеводородов уменьшилась на 19% - до $63 за баррель.

Equinor по-прежнему планирует в 2025 году увеличить добычу примерно на 4%. Капвложения запланированы в объеме около $13 млрд по сравнению с $12,1 млрд в 2024 году.

Компания сохранила размер квартальных дивидендов на прежнем уровне - 37 центов на акцию. Также Equinor подтвердила, что до конца 2025 года планирует вернуть акционерам $9 млрд, в том числе $5 млрд за счет buyback.

Капитализация Equinor за последние три месяца выросла на 7,4%, тогда как норвежский фондовый индекс OSEAX прибавил 12%.