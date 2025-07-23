Концерн Alstom увеличил квартальную выручку

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Французский концерн Alstom SA, производящий железнодорожные составы и поезда, в первом квартале финансового года, который завершился 30 июня, увеличил выручку на 2,8%, тогда как объем заказов подскочил на 12%.

За отчетный квартал выручка Alstom выросла до 4,51 млрд евро с 4,39 млрд евро годом ранее. Органический рост показателя составил 7,2%.

Объем новых заказов увеличился до 4,08 млрд евро с 3,65 млрд евро, причем 85% заказов пришлось на Европу. Совокупный объем еще не выполненных заказов достиг 92,3 млрд евро.

Компания подтвердила годовой прогноз финансовых показателей. В том числе рост выручки, как ожидается, составит 3-5% в органическом выражении, а рентабельность по скорректированному показателю EBIT - около 7%.

За последние 12 месяцев капитализация Alstom выросла на 20,5%, до 9,69 млрд евро.