Снижение цен на овощи и фрукты в РФ за неделю ускорилось до 3,5%

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Цены на плодоовощную продукцию в РФ за неделю с 15 по 21 июля снизились на 3,5%, сообщил Росстат в среду.

По сравнению с предыдущей неделей, когда они стали меньше на 2,3%, падение ускорилось.

Так, свекла подешевела на 9,2% (на 7,2% неделей ранее), капуста - на 8,3% (на 5,3%), картофель - на 7,3% (на 5,9%), огурцы - на 6,8% (на 5,5%), морковь - на 4,7% (на 0,5%), лук - на 3,1% (на 2,3%), помидоры - на 2,2% (на 1,8%), бананы - на 1,7% (на 1,9%).

Из всей плодоовощной продукции, о ценовой динамике на которую сообщает Росстат, подорожали только яблоки - на 0,4% (на 1,6% неделей ранее).

Лидерство по росту цен с начала года занимает морковь - в 1,6 раза. Цены на свеклу выросли в 1,4 раза, картофель - на 29,9%, яблоки - на 27,5%, лук - на 24,6%, капусту - на 9,6%.

Цены на огурцы на прошлой неделе были ниже, чем в начале года, на 56,6%, помидоры - на 27,6%, бананы - на 7,8%.

В 2024 году цены на плодоовощную продукцию выросли в РФ на 22,1%.