Рубль в среду лишь слегка опустился в паре с юанем на фоне дешевеющей нефти

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Китайский юань незначительно подрос на Московской бирже по итогам торгов в среду, рубль слегка опустился на фоне дешевеющей нефти. Участники рынка ждут новостей о третьем раунде прямых переговоров между российской и украинской делегациями, проведение которого запланировано на вечер среды в Стамбуле.

Курс китайской валюты в 19:00 по Москве составил 10,944 руб., что на 1,5 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 24 июля на 35,95 копейки, до 78,4477 руб./$1, и увеличил курс евро на 1,15 копейки, до 91,7897 руб./EUR1.

"Рубль провел торги среды при низкой активности игроков и при минимальных изменениях котировок. Рынок находится в ожидании сообщений о переговорах между российской и украинской делегациями, поддержку рублю также оказывает подготовка экспортеров к налоговым выплатам, в том числе, квартальному НДД, на следующей неделе. Кроме того, игроки находятся в ожидании пятничного заседания Банка России по ключевой ставке. Поступающие в последнее время данные по инфляции позволяют полагать, что ставка может быть понижена сразу на 200 базисных пунктов, до 18% годовых", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела доверительного управления компании "КСП Капитал УА" Дмитрий Хомяков.

Третий раунд переговоров делегаций России и Украины начнется в Стамбуле 23 июля, сообщает турецкое государственное издание TRT Haber. По данным другого турецкого информационного агентства Anka haber, "третий раунд переговоров запланирован сегодня во дворце Чираган в 19:00".

Российская делегация вылетела в Стамбул, сообщил в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Действительно наша делегация отправилась в Стамбул и действительно сегодня на вечер там запланированы переговоры, это будет третий раунд российско-украинских прямых переговоров", - рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства.

Песков также добавил, что в ходе очередного раунда российско-украинских переговоров планируется обсуждение проектов меморандумов обеих сторон по урегулированию. "Тема переговоров достаточно сложная, помимо других вопросов, конечно, надо будет обсуждать те самые проекты меморандумов, которыми обменялись в ходе второго раунда", - уточнил Песков.

Цены на нефть

Цены на нефть остаются в минусе вечером в среду, но отступили от внутридневных минимумов.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 по московскому времени снизилась на 0,34%, до $68,35 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дешевеют на 0,31%, до $65,11 за баррель.

Ранее в ходе торгов цена контрактов на Brent опускалась до $68 за баррель, на WTI - до $64,71 за баррель.

Участники рынка оценивают данные по запасам нефти в США, а также продолжают следить за развитием ситуации в международной торговле.

Опасения того, что конфликты между США и их торговыми партнерами приведут к ослаблению глобальной экономической активности и, как следствие, снижению спроса на нефть, оказывают давление на нефтяные цены.

Министерство энергетики США сообщило в среду, что коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 3,17 млн баррелей. Эксперты в среднем ожидали снижения на 1,6 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, на прошлой неделе выросли на 455 тыс. баррелей.

Ставки межбанковского кредитного рынка преимущественно снизились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 22 июля осталась на прежнем уровне - 19,1% годовых. Срочная версия RUONIA на срок один месяц опустилась в среду на 3 базисных пункта, до 19,74% годовых, версии на три и шесть месяцев уменьшились на 1 базисный пункт - до 20,75% и 21,75% годовых соответственно.