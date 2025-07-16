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Цены на бензин в РФ с 8 по 14 июля выросли на 0,4% после 0,27% неделей ранее

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Потребительские цены на бензин в России с 8 по 14 июля ускорили рост до 0,4% после повышения на 0,27% с 1 по 7 июля, на 0,2% с 24 по 30 июня, на 0,22% с 17 по 23 июня, на 0,11% с 10 по 16 июня и на 0,07% с 3 по 9 июня, сообщил в среду Росстат.

По отношению к началу года цены к 14 июня увеличились на 3,97% (общая инфляция за этот период составила 4,61%).

Средняя стоимость литра бензина по стране на 14 июля была на уровне 60,66 руб. (на 7 июля - 60,42 руб.). Стоимость литра АИ-92 равнялась 57,46 руб. (57,22 руб.), АИ-95 - 62,69 руб. (62,44 руб.), АИ-98 - 84,49 руб. (84,46 руб.).

Потребительские цены на дизельное топливо в РФ за неделю снизились на 0,01% после такого же понижения с 1 по 7 июля, роста на 0,06% с 24 по 30 июня и на 0,02% с 17 по 23 июня, снижения на 0,01% с 10 по 16 июня, роста на 0,07% с 3 по 9 июня. С начала года дизтопливо подорожало на 1,88%. Средняя цена ДТ в стране на 14 июля составляла 71,48 руб. за литр (неделей ранее - также 71,48 руб.).

В 2024 году потребительские цены на бензин в РФ выросли на 11,13%, выше общей инфляции за год (9,52%).

Росстат бензин дизтопливо
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