Мотивацию менеджмента госкомпаний свяжут с капитализаций и с объемом дивидендов

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Программы мотивации топ-менеджмента компаний с госучастием будут увязаны не только с уровнем их капитализации, но и с объемом дивидендных выплат, сообщил на сессии Московского финансового форума, посвященной управлению федеральным имуществом, замглавы Минфина Алексей Моисеев.

Он напомнил, что сейчас производится ревизия программ мотивации в компаниях, чьи акции уже торгуются на фондовом рынке или планируются к размещению.

"Мы сейчас в такой уже продвинутой стадии обсуждения в правительстве новой структуры мотивации, которая будет привязана к ценам на акции компаний и к непосредственно финансовым результатам - таким, как выплаты дивидендов. Потому что сейчас нас критикуют, что общества с государственным участием, которые имеют акции и торгуются на бирже, тем не менее, исполняют государственные функции, не обращая при этом внимания на миноритариев. Мы стали двигаться в этом направлении", - заявил Моисеев.

Движение идет по двум направлениям. Первое - изменение мотивации менеджмента, чтобы она "напрямую зависела не только от исполнения государственных задач, но еще и котировок акций и объема дивидендов, которые эта компания выплачивает", второе - совместная с ЦБ "инспекция" стандартов инсайдерской торговли. Проблематика регулирования инсайдерских сделок актуальна и для госкомпаний, констатировал Моисеев.

В июле Минфин опубликовал проект постановления правительства, внедряющий программу долгосрочной мотивации для топ-менеджмента компаний с госучастием. "Инициатива призвана мотивировать топ-менеджмент (...) работать над улучшением финансово-экономических результатов, ростом капитализации, размещением акций компании на организованных торгах. Вознаграждение работников предусматривается в виде акций компании или финансовых инструментов, доходность которых зависит от изменения стоимости ценной бумаги", - говорилось в сообщении Минфина. Размер дивидендов как один из критериев министерство тогда прямо не упоминало.

Планы усовершенствовать систему мотивации менеджмента госкомпаний министерство анонсировало в конце прошлого года. Капитализация - "наиболее интегральный, комплексный показатель", который говорит акционерам, насколько эффективно осуществляется руководство деятельностью компании, отмечали в Минфине.

Новая система мотивации связана в том числе и с планами Минфина по выводу госкомпаний на рынок акционерного капитала. "Мы слышим, когда спрашиваем любых консультантов, что самое главное сделать для компаний с госучастием для того, чтобы им было интересно участвовать в IPO, размещать свои акции, они говорят - поменяйте систему мотивации менеджмента, то есть привяжите систему мотивации менеджмента к стоимости акций", - говорил замминистра финансов Иван Чебесков.

Действующая система мотивации топ-менеджмента компаний с госучастием основывается на ключевых показателях эффективности (КПЭ) и функциональных ключевых показателях эффективности (ФКЭП).

В проекте постановления программа долгосрочной мотивации прописана как "комплекс внутренних документов и решений совета директоров организации, являющейся акционерным обществом (с госучастием - ИФ), акции которого допущены к организованным торгам или запланированы к публичному размещению на организованных торгах, направленных на долгосрочную мотивацию отдельных работников (в том числе должностных лиц руководящего состава) организации к улучшению финансово-экономических результатов деятельности организации, размещению ее акций на организованных торгах и росту ее капитализации, устанавливающих возможность выплаты вознаграждения отдельным работникам (в том числе должностным лицам руководящего состава) организации в форме предоставления акций организации или финансовых инструментов, увязанных с ростом стоимости акций организации, а также определяющих порядок, сроки и основания такой выплаты".

Вознаграждение, получаемое в рамках программы долгосрочной мотивации, Минфин предложил не учитывать в составе годового персонального вознаграждения топ-менеджеров. Конкретные параметры будут определяться на уровне советов директоров компаний, при этом они не должны противоречить основным принципам реализации программ долгосрочной мотивации, согласованным рабочей группой при правкомиссии по оптимизации бюджетных расходов.

Путин не видит проблемы в официальной продаже "красивых" номеров для автомобилей

Суд перевел из СИЗО под домашний арест главреда Baza Трифонова

В Минэкономразвития сообщили о выходе экономики РФ в фазу более умеренного роста

