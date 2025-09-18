Мотивацию менеджмента госкомпаний свяжут с капитализаций и с объемом дивидендов

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Программы мотивации топ-менеджмента компаний с госучастием будут увязаны не только с уровнем их капитализации, но и с объемом дивидендных выплат, сообщил на сессии Московского финансового форума, посвященной управлению федеральным имуществом, замглавы Минфина Алексей Моисеев.

Он напомнил, что сейчас производится ревизия программ мотивации в компаниях, чьи акции уже торгуются на фондовом рынке или планируются к размещению.

"Мы сейчас в такой уже продвинутой стадии обсуждения в правительстве новой структуры мотивации, которая будет привязана к ценам на акции компаний и к непосредственно финансовым результатам - таким, как выплаты дивидендов. Потому что сейчас нас критикуют, что общества с государственным участием, которые имеют акции и торгуются на бирже, тем не менее, исполняют государственные функции, не обращая при этом внимания на миноритариев. Мы стали двигаться в этом направлении", - заявил Моисеев.

Движение идет по двум направлениям. Первое - изменение мотивации менеджмента, чтобы она "напрямую зависела не только от исполнения государственных задач, но еще и котировок акций и объема дивидендов, которые эта компания выплачивает", второе - совместная с ЦБ "инспекция" стандартов инсайдерской торговли. Проблематика регулирования инсайдерских сделок актуальна и для госкомпаний, констатировал Моисеев.

В июле Минфин опубликовал проект постановления правительства, внедряющий программу долгосрочной мотивации для топ-менеджмента компаний с госучастием. "Инициатива призвана мотивировать топ-менеджмент (...) работать над улучшением финансово-экономических результатов, ростом капитализации, размещением акций компании на организованных торгах. Вознаграждение работников предусматривается в виде акций компании или финансовых инструментов, доходность которых зависит от изменения стоимости ценной бумаги", - говорилось в сообщении Минфина. Размер дивидендов как один из критериев министерство тогда прямо не упоминало.

Планы усовершенствовать систему мотивации менеджмента госкомпаний министерство анонсировало в конце прошлого года. Капитализация - "наиболее интегральный, комплексный показатель", который говорит акционерам, насколько эффективно осуществляется руководство деятельностью компании, отмечали в Минфине.

Новая система мотивации связана в том числе и с планами Минфина по выводу госкомпаний на рынок акционерного капитала. "Мы слышим, когда спрашиваем любых консультантов, что самое главное сделать для компаний с госучастием для того, чтобы им было интересно участвовать в IPO, размещать свои акции, они говорят - поменяйте систему мотивации менеджмента, то есть привяжите систему мотивации менеджмента к стоимости акций", - говорил замминистра финансов Иван Чебесков.

Действующая система мотивации топ-менеджмента компаний с госучастием основывается на ключевых показателях эффективности (КПЭ) и функциональных ключевых показателях эффективности (ФКЭП).

В проекте постановления программа долгосрочной мотивации прописана как "комплекс внутренних документов и решений совета директоров организации, являющейся акционерным обществом (с госучастием - ИФ), акции которого допущены к организованным торгам или запланированы к публичному размещению на организованных торгах, направленных на долгосрочную мотивацию отдельных работников (в том числе должностных лиц руководящего состава) организации к улучшению финансово-экономических результатов деятельности организации, размещению ее акций на организованных торгах и росту ее капитализации, устанавливающих возможность выплаты вознаграждения отдельным работникам (в том числе должностным лицам руководящего состава) организации в форме предоставления акций организации или финансовых инструментов, увязанных с ростом стоимости акций организации, а также определяющих порядок, сроки и основания такой выплаты".

Вознаграждение, получаемое в рамках программы долгосрочной мотивации, Минфин предложил не учитывать в составе годового персонального вознаграждения топ-менеджеров. Конкретные параметры будут определяться на уровне советов директоров компаний, при этом они не должны противоречить основным принципам реализации программ долгосрочной мотивации, согласованным рабочей группой при правкомиссии по оптимизации бюджетных расходов.