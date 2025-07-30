Brent подорожала до $72,68 за баррель

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Цены на нефть слабо поднимаются утром в среду после существенного роста по итогам предыдущей сессии, вызванного заявлениями президента США Дональда Трампа относительно российско-украинского конфликта.

К 8:05 по московскому времени сентябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,17 (0,23%), до $72,68 за баррель. Во вторник Brent подорожала на $2,47 (3,53%), до $72,51 за баррель.

Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,06 (0,09%), до $69,27 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $2,5 (3,75%), до $69,21 за баррель.

Обе марки завершили предыдущие торги на максимумах с 20 июня после того, как Трамп заявил, что у России есть 10 дней для урегулирования украинского конфликта. Президент отметил, что после истечения дедлайна США введут обещанные пошлины "и другие меры" в отношении Росс. Он отметил, не получал от России реакции на назначенный им новый срок для урегулирования конфликта: "Я не получил никакого ответа. Это досадно".

Глава американского Минфина Скотт Бессент заявил, что на переговорах с делегацией КНР в Стокгольме предупредил Пекин о последствиях, которые могут ждать его за покупку российской нефти.

Американский институт нефти накануне сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю выросли на 1,54 млн баррелей. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Минэнерго США раскроет свои данные позднее в среду. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем прогнозируют, что он укажет на сокращение запасов нефти на 2,5 млн баррелей.