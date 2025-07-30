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Mercedes-Benz сократил квартальную чистую прибыль в 3,3 раза

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Германский производитель автомобилей Mercedes-Benz Group AG сократил чистую прибыль во втором квартале 2025 года в 3,3 раза, выручку - на 10%.

В отчетный период чистая прибыль компании уменьшилась до 915 млн евро с 3,02 млрд евро годом ранее. Квартальная выручка снизилась до 33,15 млрд евро с 36,74 млрд евро годом ранее.

Выручка подразделения Mercedes-Benz Cars, выпускающего легковые автомобили, и Mercedes-Benz Vans, производящего малотоннажные грузовики, в минувшем квартале уменьшилась на 11%, до 24,16 млрд евро и 4,24 млрд евро соответственно. Доход подразделения Mercedes-Benz Mobility уменьшился на 2%, до 6,25 млрд евро.

Скорректированная рентабельность Mercedes-Benz Cars упала до 5,1% с 10,2% годом ранее.

Реализация легковых автомобилей компании во втором квартале сократилась на 9%, до 453,7 тыс. единиц. При этом продажи электрифицированных моделей увеличились на 4%.

Реализация малотоннажных грузовиков снизилась на 10%.

С учетом действующих импортных пошлин Mercedes-Benz ожидает существенного снижения общей выручки и продаж легковых автомобилей в этом году, скорректированную рентабельность операций в последнем сегменте - в диапазоне 4-6%.

Mercedes-Benz Германия
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