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Banco Santander во II квартале увеличил чистую прибыль на 7%

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Banco Santander SA, крупнейший банк Испании, во втором квартале 2025 года увеличил чистую прибыль и сократил выручку, а также анонсировал новую программу выкупа собственных акций на сумму 1,7 млрд евро.

В апреле-июне чистая прибыль Santander выросла на 1% в годовом выражении, до 3,43 млрд евро.

Показатель отражает списание в размере 467 млн евро в бразильском подразделении.

Выручка Santander в минувшем квартале понизилась на 1%, до 14,5 млрд евро.

Показатель рентабельности материального капитала (RoTE) во втором квартале составил 16,9% против 16,6% кварталом ранее, показатель достаточности базового капитала первого уровня (CET1) на конец июня повысился до 13% с 12,9% кварталом ранее.

Руководство банка объявило о планах выкупить собственные акции на сумму 1,7 млрд евро.

В текущем году Santander ожидает зафиксировать выручку в размере 62 млрд евро, а также показатели CET1 и RoTE на уровне 13% и 16,5% соответственно.

С начала 2025 года капитализация банка выросла на 69%, до 114,65 млрд евро.

Santander Испания Banco Santander
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